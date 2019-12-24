بدعم من التوترات التجارية.. أسعار الذهب تستعد لتسجيل أفضل عام لها منذ 2010

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع في تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1% إلى 1.491.80 دولار للأوقية

تستعد أسعار الذهب لتسجيل أفضل عام لها من حيث الارتفاع منذ العام 2010، فيما أشعلت التوترات التجارية العالمية الأسواق، وزادت من اندفاع المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه “ملاذا آمنا”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع في تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1% إلى 1.491.80 دولار للأوقية.

وقال المحللون إن البيانات الضعيفة بشأن الاقتصاد الأمريكي قد أحدثت ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب ، وأظهرت البيانات الصادرة أمس الإثنين توقف النمو في الأوردرات “الطلبيات” الجديدة على إنتاج السلع الرأسمالية الأساسية، بحسب “رويترز”.

وتظل حالة عدم اليقين قائمة حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، برغم ما أعلنه الجانبان بشأن توصلهما إلى اتفاق “المرحلة 1” التجاري مؤخرًا.

وقال ستيفن إنيس، خبير الأسواق في مؤسسة “أكسي ترادر” في تصريحات أدلى بها لـ “رويترز”: “لا يوجد ثمة وضوح بنسبة 100% إذا ما نُفذت الاتفاق التجاري أم لا”.

وأضاف إنيس: “ثم سنتوجه بعد ذلك إلى اتفاق المرحلة 2 الذي يشير إلى أنك بحاجة إلى بعض الذهب، لأننا لا نعلم تفاصيل المرحلة المقبلة، وما هو مضمون الاتفاق الذي سيتم إبرامه”.

وقد أثارت التوترات التجارية قلق المستثمرين وبرغم التعافي الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرا، يظل الذهب على مساره الذي يقوده لتسجيل أفضل عام له من حيث الأداء، في تسع سنوات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 16%.