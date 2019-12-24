اقتصاد وأسواق

بدعم من التوترات التجارية.. أسعار الذهب تستعد لتسجيل أفضل عام لها منذ 2010

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع في تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1% إلى 1.491.80 دولار للأوقية
محمد عبد السند 3:35 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 3:35 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد أسعار الذهب لتسجيل أفضل عام لها من حيث الارتفاع منذ العام 2010، فيما أشعلت التوترات التجارية العالمية الأسواق، وزادت من اندفاع المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه “ملاذا آمنا”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع في تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1% إلى 1.491.80 دولار للأوقية.

وقال المحللون إن البيانات الضعيفة بشأن الاقتصاد الأمريكي قد أحدثت ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب ، وأظهرت البيانات الصادرة أمس الإثنين توقف النمو في الأوردرات “الطلبيات” الجديدة على إنتاج السلع الرأسمالية الأساسية، بحسب “رويترز”.

وتظل حالة عدم اليقين قائمة حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، برغم ما أعلنه الجانبان بشأن توصلهما إلى اتفاق “المرحلة 1” التجاري مؤخرًا.

وقال ستيفن إنيس، خبير الأسواق في مؤسسة “أكسي ترادر” في تصريحات أدلى بها لـ “رويترز”: “لا يوجد ثمة وضوح بنسبة 100% إذا ما نُفذت الاتفاق التجاري أم لا”.

وأضاف إنيس: “ثم سنتوجه بعد ذلك إلى اتفاق المرحلة 2 الذي يشير إلى أنك بحاجة إلى بعض الذهب، لأننا لا نعلم تفاصيل المرحلة المقبلة، وما هو مضمون الاتفاق الذي سيتم إبرامه”.

وقد أثارت التوترات التجارية قلق المستثمرين وبرغم التعافي الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرا، يظل الذهب على مساره الذي يقوده لتسجيل أفضل عام له من حيث الأداء، في تسع سنوات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 16%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب 1 % منذ بداية ديسمبر

خالد بدر الدين 5:10 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

أسعار الذهب تسجل هبوطا في تعاملات الأربعاء

محمد عبد السند 4:29 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

رويترز: استقرار أسعار الذهب العالمية في تعاملات الثلاثاء

محمد عبد السند 2:32 م, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

الذهب يقلص خسائره ويصعد في تعاملات الإثنين

محمد عبد السند 3:10 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-12-2019 وتراجع عيار 21

عمر سالم 8:04 م, الجمعة, 6 ديسمبر 19

أسعار الذهب تتراجع 1.03% بالسوق المحلية خلال شهر

عمر سالم 6:44 ص, الخميس, 28 نوفمبر 19