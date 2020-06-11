بدعم من ارتفاع مؤشرات البورصة مكاسب جماعية لوثائق صناديق الاستثمار

نجحت صناديق الاستثمار فى تحقيق مكاسب إيجابية خلال الأسبوع الماضى، مدعومة فى تحركاتها بارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعى، لتُنهى بذلك تراجعًا دام لأسبوع واحد فقط.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت قفزة بشكل محلوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، الذى شهد العودة من فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخه منه، أن مؤشر «EGX30» الرئيسى ارتفع بنسبة %5.06 ليسجل مستوى 10621 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %7.98 إلى 1221 نقطة، ومؤشر “EGX100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة %7.35 إلى 1963 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %4.7 ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على %35.33 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %64.67 خلال الأسبوع.

«الأهلى المصرى» يحلق بصدارة «المتوازنة»

عادت فئة الصناديق المتوازنة إلى التحركات الإيجابية مجددًا عقب أسبوع واحد من التراجع، لتسجل ارتفاعات جماعية فى أسعار وثائقها، التى تصدرها صندوق البنك الأهلى المصرى الأول بنسبة %3.66 بقيمة 33.18 جنيه للوثيقة.

وفى مركز الوصافة، حل صندوق مصر الخير بنسبة ارتفاع %3.44 بقيمة 14.42 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة ارتفاع 2.81% بقيمة 11.77 جنيه للوثيقة.

ورابعًا، جاء صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة ارتفاع %2.60 بقيمة 168.41 جنيه، وخلفه حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة ارتفاع فى سعر وثيقته %2.52 ليسجل 209.55 جنيه للوثيقة.

«فاروس 1» يتألق فى «الأسهم»

سجلت صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- ارتفاعا جماعيا مدعومة بعصود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، الذى يضم أكبر 30 سهما مقيدا بالبورصة، بنسبة %1.76 فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضى.

وجاء صندوق فاروس 1 فى صدارة ترتيب الفئة محققًا صعودًا بنسبة %5.05 بسعر 78.14 جنيه، وخلفه وصيفًا حل صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %4.09 بقيمة 49.53 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث سجل صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” حضوره بارتفاع %3.92 بقيمة 160.6 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة ارتفاع %3.91 بسعر 82.73 جنيه للوثيقة.

وخامسًا، جاء صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى “ِشيلد” بارتفاع قدره %3.81 بقيمة 152.9 جنيه للوثيقة .

«ثراء» نجم «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية، التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك EGB”ُ ثراء” فى اقتناص صدارة الترتيب، بنسبة %0.23 بقيمة 19.92 جنيه للوثيقة.

فيما حل صندوق بنك مصر النقدى فى مركز الوصافة، بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 46.10 جنيه للوثيقة.

وثالثًا، حل صندوق البنك الأهلى الرابع” بنسبة صعود %0.19 بقيمة 282.08 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك العربى الإفريقى “جمان” بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 304.35جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك الكويت الوطنى “إشراق” بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 28.51 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة ارتفاع %0.35 بقيمة 222.2 جنيه، وحل خلفه صندوق التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.24 بقيمة 308.03 جنيه، وثالثًأ صندوق البنك العربى الإفريقى “جذور” بنسبة %0.22 بقيمة 24.26 جنيه للوثيقة.

«الإسلامية» تعاود الصعود

نجحت فئة الصناديق الإسلامية فى تسجيل ارتفاع جماعى لأسعار وثائقها خلال الأسبوع الماضى، فيما تصدر الترتيب صندوق نعيم مصر، بنسبة ارتفاع %4.29 بقيمة 147.74 جنيه، وخلفه وصيفًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” بنسبة صعود فى سعر وثيقته %4.04 لتسجل 84.45 جنيه.

وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %3.16 بقيمة 84 جنيها للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %3.028 بقيمة 57.85 جنيه للوثيقة.

وخامسًا، حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة ارتفاع %2.93 بقيمة 14.85 جنيه للوثيقة.

أما الصناديق الإسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعا جماعيا، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة “ازدهار” بنسبة %2.06 بسعر 159.37جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %2.26 لتصل إلى 84.1 جنيه للوثيقة.

تحرك إيجابى فى «تحديد الأصول»

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعًا جماعيًّا، فيما حلّ فى صدارة الترتيب صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %2.168 بقيمة 107.9 جنيه. وحل خلفه صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة 1.41% بقيمة 141.42 جنيه، وخلفهما صندوق الأسهم المتداولة بنسبة 1.084% بقيمة 4.33 جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.02 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو على مستوى 10.991 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسومًا على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة)ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن ثلاث السنوات المنتهية فى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الأسهم، كما يزداد العائد أيضًا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقلّ مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.