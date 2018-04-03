بدعم قطاع الطاقة… فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم القلعة

منى عبدالباري أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة القلعة القابضة في المحفظة الاستثمارية مرجعا ذلك إلى استفادتها المتوقعة من إعادة هيكلة قطاع الطاقة، فيما قدر القيمة العادلة لسهم الشركة عند مستوى 3 جنيهات، مقارنة بمستويات تداول حول…



منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة القلعة القابضة في المحفظة الاستثمارية مرجعا ذلك إلى استفادتها المتوقعة من إعادة هيكلة قطاع الطاقة، فيما قدر القيمة العادلة لسهم الشركة عند مستوى 3 جنيهات، مقارنة بمستويات تداول حول 2.3 جنيه حاليا.

وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم إن قطاع الطاقة في “القلعة” يمثل 73% من تقديراته، بينما يمثل قطاع الأسمنت والتعدين 14%، وقطاع الأنشطة الزراعية 8%، على اعتبار أنه استثمار غير رئيسي للشركة بحسب وصفه.

وعلى صعيد قطاع الطاقة قال بنك الاستثمار إنه كلما اتضحت رؤية التوقيت الذي ستتمكن خلاله المصرية للتكرير من تحقيق تدفق نقدي، سينعكس ذلك إيجابا على معدلات سداد الديون والتي تمثل أحد مصادر القلق للشركة حيث سجلت نحو 110%، في الفترة الممتدة من الربع الثالث 2016 والربع الثالث 2017،

وكانت الشركة المصرية للتكرير -تابعة للقلعة- أعلنت مؤخرًا عن إعادة هيكلة مالية لمشروعها معمل تكرير مسطرد عبر زيادة رأس المال بمقدار 472 مليون دولار، من خلال قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية ، ما يمهد الطريق أمامها لبدء عملياتها التشغيلية التجارية في بداية 2019.

ووفقا للتقرير البحثي، فإنه من المتوقع أن تسجل المصرية للتكرير هوامش ملفتة في فترة الثلاث سنوات الأولى من بدء عملياتها، وذلك نتيجة قوانين المنظمة البحرية الدولية التي حددت نسبة الكبريت في صناعة النقل والشحن البحري على مستوى العالم، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 2020.

وبناء على ذلك توقع بنك الاستثمار ارتفاع هوامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 30% في 2020-2021، قبل العودة التدريجية إلى المعدل الطبيعي المُقدر عند 18% لعام 2027.

وعلى صعيد شركة توازن لتدوير المخلفات يرى بنك الاستثمار أنها تتمتع بفرصة كبيرة للاستفادة من سوق معدلات اختراقه منخفضة للغاية، فضلا عن عن الوضع المحلي حيث يتم حرق 80% من المخلفات الصلبة أو إلقاؤها على الملأ، كما يتسم اتجاه أسعار الوقود بالارتفاع، مما يفتح الباب أمام رفع معدل استخدام الوقود الحيوي والوقود المستخرج من النفايات.

وعلى صعيد نشاط الأسمنت قال بنك الاستثمار إن شركة أسيك للإسمنت تساهم بنصيب الأسد، فيما نتوقع تحول مصنع التكامل للإسمنت في السودان إلى مصنع يعمل بالفحم بحلول النصف الثاني 2018، وذلك للحد من نقص الوقود في المستقبل، بينما سيدعم زيادة السعة الإنتاجية لمصنع زهانه للإسمنت نمو الشركة القابضة.

وكانت المالية المجمعة للقلعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أظهرت إيرادات 2.5 مليار جنيه بنمو سنوي 38% بفضل نمو إيرادات شركتي طاقة عربية وتوازن، بالإضافة إلى الأداء القوي لمجموعة أسيك القابضة وشركة أسكوم.

وعلى صعيد نشاط الأعمال الزراعية، المُصنف كاستثمار غير رئيسي، قدر التقرير أن القيمة الحقيقية لشركة “مزارع دينا” التابعة للقلعة تتمثل في أراضيها الزراعية البالغ مساحتها 7000 فدان، وقطيع من الماشية المدرة للألبان البالغ6,600 ماشية.

ولفت فاروس إلى أن تقييمه للأرض جاء متحفظا بعض الشيء عند أقل أسعار سوق الأراضي الزراعية بالنسبة لموقعها الجغرافي، وذلك نتيجة قيام قرار رئاسي صادر بتاريخ مارس 2018 إعادة تصنيف أرض زراعية كبيرة (تضم عدة كيلومترات من أرض القلعة القابضة)، إلى أرض سكنية وتجارية، مشيرا إلى أنه في حالة تكرار السناريو بخصوص أراضي القلعة، ستزيد تقديراتنا عشرة أضعاف على أقل تقدير.