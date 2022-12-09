بدعم صفقة «فودافون مصر».. «هيرميس» تغرد على قمة السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة إي اف جي هيرميس للسمسرة في الاوراق المالية – المجموعة المالية سابقا – قائمة اكبر 20 شركة سمسرة من حيث قيم التداول المنفذة في البورصة الأسبوع الماضي.

وسيطرت “هيرميس” على 85.1% من تنفيذات السوق الاسبوع الماضي بقيمة 120.8 مليار جنيه، وذلك بعد أن نجحت في تنفيذ عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالح فوداكوم الجنوب افريقية في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.6 مليار جنيه لصالح طرفي العملية.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شقيقتها هيرميس للوساطة المالية قد حلت في المرتبة الثانية بحصة 2.3%، ثم التجاري الدولي بنسبة 1.6%.

واحتلت شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 1.3%، ثم سيجما لتداول الأوراق المالية 1.1%.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 9% ليصل إلى 14838 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.05% إلى 2728 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 5.51% إلى 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 61 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 951.3 مليار جنيه.

وسجل الاجانب صافي مبيعات بقيمة 495 مليون جنيه، هذا الاسبوع، بعد ان استحوذوا على 6.5% من التنفيذات.

وحقق العرب صافي شراء بقيمة 141 مليون جنيه بنسبة استحواذ 9.8%، بينما لم يشر التقرير إلى اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين واشار إلى اقتناصهم 83.7% من التنفيذات.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات، الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على صعود محدود وربح راس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 35. 0%، ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، والمؤشر السبعيني 89. 0%، إلى 2728 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقاً 83. 0%، ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.