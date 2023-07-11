بدعم سعر الشراء بعد الشطب الاختياري.. سهم «عز الدخيلة» يحلق صاعدا 20% بالتعاملات الصباحية للبورصة اليوم (جراف)

تصدر سهم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية الأسهم الأعلى صعودا بالتعاملات الصباحية بالبورصة المصرية اليوم، حيث حلق صاعدا بنسبة 20%، ليصل إلى مستوى 978.8 جنيه.

وجاء هذا الصعود بدعم وجاء هذا الصعود بعد إعلان الشركة قراراها الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين بالاستمرار في الشركة عند سعر 1250 جنيه للسهم، بعلاوة 52.4%، على سعر إقفال السهم في 9 يوليو 2023، وعلاوة 38.6% على متوسط سعر إغلاق السهم خلال 3 أشهر سابقة على اجتماع مجلس الإدارة في 10 يوليو.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن القفزة الصعودية التي شهدها السهم اليوم جاءت بدعم إعلان إدارة الشركة شراء السهم بنسبة تتجاوز 52% من قيمته الحالية، ما خلق حركة شرائية على السهم.

وتوقع عبدالقادر مواصلة السهم الصعود حتى تنفيذ السهم، مع احتمالية وصوله إلى 1250 جنيه.

وبلغ إجمالي التعاملات الصباحية على السهم 10 ملايين جنيه، عبر التعامل على 10348 ورقة المالية، عبر 223 عملية منفذة وفقا لموقع البورصة المصرية.