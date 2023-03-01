بدعم الصفقات.. «العربي الأفريقي» تقفز 12 مركزا فى ترتيب شركات السمسرة فبراير الماضي

حققت شركة “العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية” قفزة جيدة، في ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات شهر فبراير الماضي لتأتي في المركز الرابع مقارنة بالـ 16 خلال يناير السابق لهُ.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 4.3 مليار جنيه، بحصة سوقية 5%، وجرى التداول على نحو 392.7 مليون ورقة مالية.

وبالفعل احتلت “العربي الإفريقي” صدارة تنفيذات أسواق صفقات خارج المقصورة بحصة سوقية 48.8% وقيمة تداول 2.7 مليار جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023، أول جلسة بالشهر الجاري، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.33%، عند مستوى 17058 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.39%، عند مستوى 3059 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.06% عند 4542 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منها 88 سهما، فيما تراجع 41 سهما، واستقر 70 سهما دون تغيير.