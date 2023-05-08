بدعم الصعود الجماعي للمؤشرات.. تراجعات محدودة للأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الاعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم تراجعات محدودة لم تصل إلى الـ4%، بدعم الصعود الجماعي للمؤشرات بنسب تجاوزت الـ1%.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم العربية للأسمنت بنسبة 3.66% مغلقا عند 8.150 جنيه، تلاه وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 3.27% مغلقا عند 34.900 جنيه، وثالثا جاء سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 2.99%، مغلقا عند 0.390 جنيه.

ورابعا جاء العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 2.32%، مغلقا عند 1.515 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 2.29% مغلقا عند 1.876 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.37% مغلقا عند 17642 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 2.47%، مغلقا عند مستوى 3056 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.58%، مغلقا عند 4641 نقطة.