بدعم الصعود الجماعى للمؤشرات.. هبوط محدود للأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم معدلات هبوط محدودة للغاية، بدعم تحول المؤشرات للصعود الجماعي بمعدلات تجاوزت الـ1%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.03% مغلقا عند مستوى 25029 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.03%، مغلقا عند مستوى 5033 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.85%، مغلقا عند 7378 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم مطاحن مصر العليا بنسبة 6.56%، مغلقا عند مستوى 144.500 جنيه، ثم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك بنسبة 4.68%، مغلقا عند مستوى 23 جنيه، وثالثا جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 4.07%، مغلقا عند مستوى 12.270 جنيه.

ورابعا جاء سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 3.68%، مغلقا عند مستوى 3.68 جنيه، وخامسا جاء سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 3.02%، مغلقا عند مستوى 2.250 جنيه.