بدعم الاتجاه العام الصاعد للسوق.. انخفاض محدود للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بدعم الاتجاه العام الصاعد لمؤشرات البورصة المصرية أنهت حزمة الأسهم الأعلى تراجعا بالسوق تعاملاتها اليوم بانخفاضات محدودة كان أعلاها 5%.

وتصدر الأسهم المتراجعة اليوم سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 5%، مغلقا عند مستوى 7.790 جنيه، تلاه العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.17%، مغلقا عند 27.610 جنيه.

وجاء ثالثا في التراجعات سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.14%، مغلقا عند مستوى 1.605 جنيه، ثم أودن للاستثمارات والتنمية بنسبة 3.08%، مغلقا عند 2.200 جنيه، ثم سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 2.60%، مغلقا عند مستوى 7.480 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم في المنطقة الخضراء بصعود جماعي بمعدلات تراوحت بين أكثر من 2% و1%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 2.43% مغلقا عند مستوى 10339 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، مغلقا عند مستوى 2195.5 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%، منهيا التداولات عند مستوى 3152.7 نقطة.