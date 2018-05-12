بدعم أمريكي قيمته 19 مليون دولار..برنامج جديد لتنظيم الأسرة في 9 محافظات

المال-خاص شاركت د. شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع معالي وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي في إطلاق برنامج جديد لتعزيز تنظيم الأسرة في مصر وذلك للتصدي لظاهرة النمو السكاني المتزايد.، وفق بيان يأتي هذا التعاون الجديد استجابة لدعوات المسؤولين في مصر،

المال-خاص

شاركت د. شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع معالي وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي في إطلاق برنامج جديد لتعزيز تنظيم الأسرة في مصر وذلك للتصدي لظاهرة النمو السكاني المتزايد.، وفق بيان



يأتي هذا التعاون الجديد استجابة لدعوات المسؤولين في مصر، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية إدراك أن الزيادة السكانية تمثل تهديدًا للتنمية القومية في مصر، وهو جزء من التزام الحكومة الأمريكية بالوقوف إلى جانب مصر في جهود تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني والتدريب لوزارة الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وستسهم الأنشطة في زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتحسين جودة الخدمات، كما تهدف إلى تحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الخصوبة تدريجياً.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع – ومدته 5 سنوات بميزانية تبلغ 19 مليون دولار- في تسع محافظات داخل صعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وخلال فعاليات إطلاق البرنامج، قالت د. شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: ” نحن نعلم حجم التأثير الهائل الذي أحدثته مشروعات الوكالة الأمريكية في مجال تنظيم الأسرة في السنوات الماضية. نحن مستعدون مرة أخرى لنكون جزءًا من الحل لمجابهة لنمو السريع في معدل الخصوبة في مصر “.

عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين السلوكيات الصحية من خلال دعم أنشطة صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتغذية والتطعيمات والوقاية من الأمراض. ويعتبر البرنامج الجديد لتنظيم الأسرة جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978. وللتعرف على المزيد عن عمل الوكالة في مصر ، يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني: https://www.usaid.gov/egypt ومتابعتنا على فيس بوك وتويتر [email protected]