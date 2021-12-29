«بدر» تترقب موافقات وزارية لتنفيذ وحدات باستثمارات 8 مليارات جنيه

«مندور»: 27 فدانًا لإنشاء مدينة طبية وجار تخصيص 250 فدانًا لأخرى بالشراكة مع الهيئة

يترقب جهاز تنمية مدينة بدر موافقة وزارة الإسكان على بدء تنفيذ مرحلة جديدة من إسكان العاملين بالعاصمة، وسكن لكل المصريين، بقيمة أعمال تقارب 8 مليارات جنيه.

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم خلال 2021 الانتهاء من تنفيذ 8424 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة (الإسكان الاجتماعي)، وجارٍ التخصيص للحاجزين، ليكون إجمالى ما تم تنفيذه لمحدودى الدخل 55.488 ألف وحدة سكنية.

وأشار «مندور» إلى الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه للإنشاءات فقط، بخلاف أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع والكهرباء والزراعة، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع بقيمة استثمارية 1.6 مليار جنيه.

وقال «مندور» فى تصريحات لـ«المال» إنه تم التخطيط لتنفيذ حوالى 20 ألف وحدة سكنية أخرى بالمرحلة الثالثة، بتكلفة إنشاءات تقارب 8 مليارات جنيه.

واستعرض «مندور» موقف قطع الأراضى الخدمية بالمدينة، والذى شمل تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا لإنشاء مدينة طبية عالمية، وجار تخصيص 250 فدانًا لإقامة مدينة طبية أخرى بالشراكة مع الهيئة، وتسليم قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لتنفيذ 5 جامعات، وجارٍ استصدار قرار التخصيص لجامعتين أخريين.

وأكد تخصيص قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا لإقامة فندق، وتسليم قطع لتنفيذ 7 مدارس، وجارٍ استصدار قرارات تخصيص لثلاثة مدارس ، و3 قطع لإقامة مستشفيات خاصة استثمارى، و40 فدانا لإقامة نادٍ.

وفيما يتعلق بالخدمات داخل الجهاز، قال إنه تم استقبال 1239 طلب تصالح والبت فى 246 أخرى.

وأضاف أن المشروعات الاستثمارية «التخصيص الفورى» شملت استقبال طلبات على 249 قطعة أرض، وسداد جدية الحجز لعدد 172 قطعة أرض منها، وفقًا لمتطلبات التنمية بقيمة إجمالية 518 مليون جنيه.

واستكملت جدية الحجز 109 قطع بقيمة 294.7 مليون جنيه، وتم بيع 35 محلًا تجاريًا و5 صيدليات ووحدتين إداريتين فى 4 مزادات علنية بالمناطق المختلفة بالمدينة بإجمالى استثمارات 141 مليون جنيه.

وبالنسبة للعقود والعطاءات، فقد تم إسناد تنفيذ 87 مشروعًا متنوعًا بالأحياء المختلفة بالمدينة بإجمالى قيمة استثمارية 4 مليارات جنيه، وجارٍ طرح 34 مشروعًا آخر بقيمة استثمارية 1.8 مليار جنيه.

وقال «مندور» إن الهيئة وافقت على اعتماد 2.8 مليار جنيه كاستثمارات لمدينة بدر خلال العام المالى الحالى، لتوظيفها فى أعمال المرافق والبنية التحتية، ووحدات الإسكان المتعددة، ولكن فى الفترة الأخيرة ينوى الجهاز طلب رفع القيمة إلى 4 مليارات جنيه.

ووفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأسست مدينة بدر عام 1982، وتقع على طريق القاهرة – السويس، ويبلغ حجم استثماراتها حاليًا 11.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار لقطاع الإسكان، و6.8 مليار للمرافق.