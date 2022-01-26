«بدر الدين – CCC» يتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع «205 الشيخ زايد»

دخلت مجموعة «بدر الدين» فى تحالف مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC لإطلاق ذراع تتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع 205 بغرب القاهرة، وهو الذى تقوم «أركان بالم» التابعة للمجموعة، بتطويره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وقال تامر بدر الدين، العضو المنتدب لشركة أركان بالم، إن التحالف الثنائى فى مشروع 205 سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى من الشق السكنى بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع 14 شهراً، كما أن «أركان بالم» تعتزم تسليم المرحلة الأولى خلال عامين ونصف، قبل الموعد المحدد للتسليم بعام و3 أشهر، وفق التعاقدات المبرمة.

وأوضح أن شركة «جينزلر» الأمريكية تولت وضع المخطط الخاص بالمشروع، وتمت الاستعانة بكبار الاستشاريين المصريين، مثل «رائف فهمى» و«رامى الدهان» و«دار الهندسة» لوضع تصميماته.

وتعاقدت «أركان بالم» مع «سافيلز العالمية» لتولى إدارة التشغيل للمشروع، بالإضافة إلى «إنتركونتيننتال» لإدارة الشقق الفندقية، ويجرى التفاوض مع عدد من العلامات الكبرى، خاصة أن المشروع يشمل أكثر من فندق، وفقاً لبدر الدين.

ويمتد مشروع «205» على 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، بواجهة جنوبية طولها كيلومتر على محور 26 يوليو مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلو متر على شارع البستان.

قال المهندس أحمد بدر الدين، رئيس مجلس إدارة «بدر الدين للتشييد»، إن المرحلة الأولى للمشروع تضم مسطح أرض يبلغ 40 ألف متر، وتشمل كل عمارة دور أرضى و9 أداور متكررة، مشيراً إلى أن التحالف سينفذ باقى أعمال المنطقة السكنية، بعد إنهاء المرحلة الأولى.

وتبلغ مساحة المنطقة السكنية بمشروع «205» نحو 200 ألف متر، وتصل مساحة المبانى إلى 260 ألف متر، وتضم 26 عمارة تشتمل على وحدات تشطيب كامل.

وأضاف أن «بدر الدين للتشييد» تتبنى خططاً توسعية، وسيتم التعاقد على مشروعات أخرى، مشيراً إلى أنها تمتلك سابقة أعمال مميزة.

قال المهندس محمد طارق، المدير الإقليمى لـ«شمال أفريقيا بشركة CCC»، إنها تحرص على التعاون مع الشركات الجادة صاحبة الخبرات، وهو ما يظهر فى «بدر الدين» والتى نفذت مشروعات متنوعة بين السكنى، والتجارى، والإدارى، والطبي . محمد طارق شركة CCC

وأشار إلى أن «CCC» تعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاماً، ونفذت مشروعات لكبار مطورى القطاع والمؤسسات الحكومية والدولية، منها «سيتى ستارز»، و«سيتى سنتر ألماظة»، ومقر السفارة السعودية، وتطوير فندق سوفتيل الجزيرة، وفندق سانت ريجينى، وجارٍ تنفيذ مشروعات كبرى بالعلمين الجديدة.