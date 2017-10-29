بدر الدين: صناديق الاستثمار معفاة من الضرائب في أغلب الدول

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناديق الاستثمار تربط بين الاستثمارات بالعملة الصعبة، موضحا أن خطة عمل تلك الصناديق عند البحث عن أي مشروع، هو تقييمه من خلال 3 طرق، أولها القيمة المماثلة للمشروع بالمنطقة، وا



دعاء محمود ومدحت إسماعيل:



قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناديق الاستثمار تربط بين الاستثمارات بالعملة الصعبة، موضحا أن خطة عمل تلك الصناديق عند البحث عن أي مشروع، هو تقييمه من خلال 3 طرق، أولها القيمة المماثلة للمشروع بالمنطقة، والعائد الفعلي له، والافتراض بإعادة بناءه ووضع قيمته.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر التطوير العقاري الثاني، أن صناديق الاستثمار العقارية في أغلب بلدان العالم، معفاة من الضرائب، ماعدا الضريبة العقارية، لأنها تحافظ علي تنمية هذه البلدان، مطالبا بأهمية اجتذاب تلك الصناديق للسوق المحلية، لأن ذلك يسهم في تشغيل عجلة الإدارة والاستثمار.

