بدرية طلبة لطليق منة عرفة : هاتفنن في أخذ حقي منك وتثير جدلا بتصريحاتها

أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا جديدا على السوشيال ميديا ، وذلك بعد تعليقها على أزمتها الأخيرة مع محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة أثناء استضافتها في احدى البرامج ، بعد هجومه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مطالبة النقابة باتخاذ…

أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا جديدا على السوشيال ميديا ، وذلك بعد تعليقها على أزمتها الأخيرة مع محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة أثناء استضافتها في احدى البرامج ، بعد هجومه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مطالبة النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني، مؤكدة لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكثر من حجمه، لكن أنا لن أترك حقي، موجهة حديثها له قائلة ” إنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها”.

وقالت طلبة في منشور لها عبر حسابها الرسمي اليومين الماضيين تعليقا على هجوم المهدي بموقع “عايز تتشهر؟ أطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير وأشتم”.

وأضافت بتشتغل إيه ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين ممثلة، طيب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت لالا طب عملت إيه؟؟ طلقت مراتي الممثلة!، بجد والا زى كل مرة مش عارف حسألها أنا مش فاضي، بتعمل أيه أنا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر، معلقة لما الوسط الفنى بالبشاعة دى بتتمحك فيه ليه “.

وبشأن عزمه مقاضاة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد وصفه له بالنكرة، قالت بدرية طلبة:”تقاضى أي نكرة يقل أدبه على أي فنان دا حقنا عند نقابتنا كفاية بقى تلطيش وقلة أدب فينا ، مش حنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، إحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية يطلع مريض شهرة، يقل أدبه”.

أشرف صقر : هناك شخصيات تريد ان تحقق شهرة أي طريقة حتى لو كان على حساب آخرين



قال المنتج أشرف صقر أن السوشيال ميديا للأسف برغم مالها من ايجابيات كثيرة ، الا انها أفرزت لنا تصرفات من بعض الأشخاص ليست جيدة ولايجب أن نهتم أو نلتفت لها .

وتابع أن هناك شخصيات تريد ان تحقق شهرة أي طريقة حتى لو كان على حساب آخرين لهم قيمتهم بالتطاول عليهم او الخطأ فيهم وذلك لايليق ولايجب أن نهتم بذلك .

وأكد صقر ان كل انسان لديه في حياته الكثير من الأمور الهامة والأزمات التي يجب أن يلتفت لها ، ولايعطي فرصة أبدا لكل من يريد تحقيق شهرة ان يضيع دقيقة من وقته في الاهتمام بتصريحاته الغريبة التي هدفها جذب الانظار فقط سواء طليق منة عرفة أو غيره ، والغريب ان كل يومين نجده يدلي بتصريح مختلف عن حياته مع زوجته فليس في ذلك أهمية من الأساس .

أحمد سعد الدين : الفن لايتوقف على فنان ولايصح أن يشترط أحدا على المخرج



وأوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين فقال ان ما يحدث بين محمود المهدي وطليقته الفنانة منة عرفة والفنانة بدرية طلبة شيئا غير مقبولا ، فالحكاية بدأت حينما قال المهدي ان زوجته لايمكن ان تعمل بالوسط الفني مثل باقي الفنانات ولايسمح لآي فنان زميل بلمسها في العمل الفني فهاجمه الفنان أشرف زكي فحدث تطاول بينهما ووصفه زكي بالنكرة ثم دخلت بدرية طلبة في الحكاية وهاجمت المهدي أيضا فدر عليها قائلا ” مرحبا بك في موسم الرياض القادم ” .

وأكد ان كل هذه التصريحات المتبادلة هدفها لفت الانظار لانه لم يكن أحدا يعرف محمود المهدي لكن حاليا أصبح مثار جدلا على السوشيال ميديا ، وفي هذه الحالة يجب ان تتجاهل بدرية طلبة هذه التصريحات وكذلك نقيب الممثلين .

وتساءل سعد الدين ماذا سيضيف ذلك للجمهور فهؤلاء الاشخاص غير معروفين في الأساس سوى منة عرفة كانت معروفة لدى المشاهدين كطفلة ، لافتا ان الفن مثل أي مجال في الحياة له قوانين وأصول للعمل فيه من يريد أن يقبل ذلك أهلا به او لايعمل في هذا المجال ونغلق هذه المهاترات تماما .



أردف قائلا أنه في الماضي كان الفنان حمدي غيث نقيبا للممثلين في فترة معينة ، وتحدث وقتها أحد الفنانين بشكل هجومي على الوسط والمهنة فرفض غيث ان يعطيه تصريحا للعمل وقال ” طالما تهاجمنا فلماذا تريد تصريح للعمل ” .

ويوضح أنه في مجال الرياضة هناك ملابس معينة لدخول بطولة رياضة السباحة فلو رفضت متسابقة معينة ارتدائها سيتم استبعادها من هذه البطولة ، وكذلك الفن ليس من حق أي فنان أو فنانة رفض طلبا للمخرج اما أن يقبل العمل الفني بشروط المخرج أو ينسحب من العمل ككل ، مشيرا ان الفن لايتوقف على أحدا لاسيما ان عدد الفنانين حاليا أصبح كبيرا عكس الماضي ولن يتوقف عمل فني على ممثل او ممثلة معينة .