بدرية طلبة : إطلاق تطبيق خرائط بصوتي يستخدم الدعابة والفكاهة (فيديو)

هذا التطبيق ليس له علاقة بصوت خرائط جوجل ، وفق الفنانة بدرية طلبة

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها ستطلق تطبيقا للخرائط على الهواتف المحمولة بصوتها بالشراكة مع مجموعة من الشباب حيث سيتم الاستعانة بخرائط شركة جوجل مقابل نسبة من الأرباح كحق انتفاع .

وأضأفت طلبة في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن هذا التطبيق ليس له علاقة بصوت خرائط جوجل حيث أن الشركة لن تستبدل الصوت الآدمي المدمج مع خرائطها بصوت الفنانة حيث أعلنت الشركة ذلك في تغريدة لها اليوم على تويتر .

وأشارت الى أنها ستبدأ التسجيل في التطبيق الجديد الأسبوع القادم وسيتم استخدام عبارات تبعث روح الفكاهة والدعابة للمستخدمين مثل : خد الطريق يمين او شمال وأنت تشوز منهم ، وصلت إلهي تنستر .