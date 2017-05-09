بدراوي يعتذر عن عدم دعوة الأزهر في مؤتمر التعليم

اعتذر الدكتور حسام بدراوي الخبير التعليمي ومقرر أمين عام مؤتمر “التعليم فى مصر”، والذي نظمته مؤسسة اخبار اليوم، وجامعة القاهرة، عن عدم توجيه دعوة لجامعة الازهر للمشاركة فى المؤتمر، باعتبارها احدى الجامعات الحكومية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من طلاب الجامعات الحكومية، مضيفاً”: كان يجب توجيه دعوة لجامعة الأزهر وحضور ممثلين عنها فى المؤتمر”.

وأضاف فى نهاية الجلسة الأولي فى المؤتمر الذى عقد امس، أنه كان يجب حضور ممثل عن جامعة الازهر فى المؤتمر، مضيفاً، جامعة الازهر لا تقدم فقط تعليم دنيى، موضحاً أن الهدف من المؤتمر الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتستهدف وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر بشكل عام.

