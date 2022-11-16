«بدراوي» يتفق مع «هارفارد» على إنشاء مركز لعلاج مرضى السكر باستثمارات 500 مليون جنيه

يعتزم الدكتور حسام بدراوي ، رئيس «ميدى كير للرعاية الصحية» إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السكر فى مصر، باستثمارات أولية تقارب 500 مليون جنيه.

وقال «بدراوى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه أبرم اتفاقًا مع مركز جوزلين لأبحاث وعلاج السكر التابع لجامعة هارفارد الإنجليزية، بهدف توفير المعرفة اللازمة، وطريقة عمل تلك النوعية من الاستثمارات.

وأوضح أن التقارير الصحية تشير إلى وجود 12 مليون مواطن فى مصر يعانون من مرض السكر المزمن، وبالتالى لا بديل سوى الاهتمام بتوفير خدمة علاجية متخصصة لمنع التبعات السلبية للمريض، والتى تصل لاحقًا إلى الإصابة بتضرر أو فشل الكلى، بخلاف العين والأوعية الدموية.

ولفت إلى أهمية التركيز على العلاج المبكر لمرضى السكر، بهدف تقليل النفقات التى تتحملها الدولة لاحقًا لمواجهة الأمراض المزمنة الأخرى، مؤكدًا أنه يسعى لاستقطاب مستثمرين ورؤوس أموال للمساهمة فى إنشاء المركز المذكور، عبر معادلة تضمن تحقيقهم ربحية مقبولة مع توفير خدمة هامة للمرضى.

وأشار «بدراوى» إلى انتهاء دراسات الجدوى الفنية والأكاديمية لتأسيس المركز، والذى سيحاول تقديم الخدمات فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل عدم توافر هذه النوعية من المراكز المتخصصة.

وذكر أنه ينوى تأسيس شركة متخصصة لإدارة مركز السكر، تزامنًا مع بدء مفاوضات مع بنكين حكوميين –رفص الإفصاح عنهما– لتغطية جزء من التمويلات اللازمة للمشروع، والتى تلامس 500 مليون جنيه، موضحًا أنها ربما تكون فى صورة قروض أو عبر المساهمة فى رأس المال.

يشار إلى أن حسام بدراوي واحد من أبرز الأطباء ومستثمرى القطاع الطبى فى مصر، وفى عام 1984 أنشأ مع أسرته مستشفى النيل بدراوى، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة كليوباترا منذ عدة سنوات، كما أسس شركة ميدى كير الشرق الأوسط المتخصصة فى التأمين الطبى والرعاية المتكاملة عام 1998.

ونشرت «المال» فى السابق تأسيس «بدراوى» شركة TEAMS التكنولوجية لتطوير خدمات التعليم الطبى، وتوصلها لاتفاق شراكة مع جامعة تكساس للعلوم الطبية، لإنشاء فرع للجامعة فى مصر، بتكلفة استثمارية تقارب 300 مليون دولار.