بدران للمحاماة يخطط ﻹضافة ذراع لإدارة صفقات الاستحواذ

شريف عمريخطط مكتب بدران للمحاماة والاستشارات القانونية، لإضافة أقسام جديدة بالمكتب تختص بمهام تأسيس الشركات، وإدارة ملفات الاستحواذ والاندماج للشركات العاملة فى السوق المحلية.وقال أحمد إسماعيل الشريك بمكتب بدران للمحاماة، إن السوق المحلية تشهد طلباً متزايداً من الشركات الأجنبية وعلى رأسها الخليج

شريف عمر

يخطط مكتب بدران للمحاماة والاستشارات القانونية، لإضافة أقسام جديدة بالمكتب تختص بمهام تأسيس الشركات، وإدارة ملفات الاستحواذ والاندماج للشركات العاملة فى السوق المحلية.

وقال أحمد إسماعيل الشريك بمكتب بدران للمحاماة، إن السوق المحلية تشهد طلباً متزايداً من الشركات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية لدراسة الاستحواذ على شركات محلية، للاستفادة من مزايا قرار تعويم الجنيه، موضحاً أن المكتب يتلق العديد من الطلبات بشكل مستمر، ما يدفعنا لتأسيس ذراع جديدة لإدارة ملفات الصفقات، والاستحواذات، بجانب النشاط الرئيسى المتمثل فى التحكيم الدولى.

وأكد اسماعيل فى تصريح لـ«المال» أن مكاتب الاستشارات القانونية باتت تلعب دوراً محورياً فى الصفقات، وجذب رؤوس الأموال، عبر التواصل مع عملاءها بالخارج، وإقناعهم بمزايا الاستثمار فى مصر، واستعراض الفرص الجيدة فى القطاعات التى تلق رواجاً، الأمر الذى دفع بعض المكاتب الخليجية للتواجد بمصر، وآخرها مكتب التميمى الإماراتى.

ونشرت «المال» فى السابق اهتمام مكاتب استشارات قانونية خليجية، لاختراق السوق المصرية، من خلال الدخول فى شراكات مع المكاتب المحلية، منهم مكتب محمود حسين الإماراتى، والسليطى القطرى.

وتأسس مكتب بدران عام 1995، ويهتم بمجال التحكيم ونزاعات الاستثمار والعقود الحكومية، وإعادة الهيكلة القانونية للشركات، ويضم 12 محاميًّا وشريكًا.

وعن مناخ الاستثمار فى السوق المصرية، قال إسماعيل: « مصر من أبرز الأسواق فى المنطقة فى ظل الكثافة السكانية، والقضاء على أزمة العملة، ولكن ما زال هناك بعض التحديات المرتبطة بمنح الموافقات الأمنية للمستثمرين الأجانب، التى تشهد تأخراً من جانب الجهات المنوطة، ولا بديل عن السعى الجاد لتخفيضها، وابتكار آليات إلكترونية لتقليل المدة».

وعن القضايا التابعة للمكتب، أشار لاستمرار المكتب فى الدفاع عن شركة سان باولو الإيطالية، فى القضية المقامة ﻹلغاء خصخصة بنك الإسكندرية والمنظورة أمام القضاء الإدارى، متابعاً: «إحالة القضية للجنة المفوضين بمجلس الدولة، التى رأت بدورها انتظار القرار النهائى للمحكمة الدستورية فى البت بشأن دستورية القانون الخاص بقصر الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفى العقد والذى صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور».

وكان المحامى شحاتة محمد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للشفافية، تقدم بدعوى قضائية للمطالبة ببطلان العقد الموقع، من كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق فى 17 أكتوبر 2006، والخاص ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، مقابل 1.6مليار دولار.

كما لفت الشريك بمكتب بدران للمحاماة، لنجاح المكتب فى إنهاء قضية تحكيم مقامة من أحد رجال الأعمال، الذى يملك فندق رويال روجانة، بخليج القرش، فى شرم الشيخ، لتضرره من قرارات هيئة التنمية السياحية، بسحب ترخيص الفندق لمخالفات عقارية، ولكن بالتفاوض بين الطرفين اتفقا على تسوية المخالفات العقارية، واستعادة السيطرة على الفندق، وجارى الاستعداد لافتتاحه من جديد.

وتولى مكتب بدران بالشراكة، مع مكتب شيرمان العالمى، الدفاع عن الحكومة المصرية، فى نزاعها الدولى ضد شركة ماليكورب الإنجليزية، التى تعاقدت مع الحكومة لإنشاء مطار فى رأس سدر، وكانت تطالب بتعويض 500مليون دولار لسحب المشروع.

ومن أبرز عملاء المكتب شركات المقاولين العرب، مختار إبراهيم للمقاولات، حسن علام، والسويدى للكابلات، ومجموعة كليوباترا، ومصر للأسمنت قنا، ومجموعة عبداللطيف جميل فى السعودية.