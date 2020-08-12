اقتصاد وأسواق

الحكومة : إضافة نقاط الخبز ودعم البطاقات التموينية إلى مبادرة مايغلاش عليك

لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، مبادرة "ما يغلاش عليك".
صفية حمدي 7:33 م, الأربعاء, 12 أغسطس 20 7:33 م, الأربعاء, 12 أغسطس 20

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وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم، على أن تتم إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، وكذلك المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز (استبدال نقاط الخبز)، إلى المبالغ المقررة كدعم إلى المواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، مبادرة “ما يغلاش عليك”.

وذلك خلال فترة المبادرة، ولمن يرغب من المستفيدين، على أن تتولى وزارتا المالية والتموين التنسيق فيما بينهما بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء، وإعلانه.

يأتي ذلك القرار بين عدة قرارات وافقت عليها الحكومة في اجتماعها اليوم، ومن بينها أيضًا الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وذكرت الحكومة أن تلك التعديلات المذكورة بقانون العقوبات صدرت في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين في المنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، وأنه الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

ووافقت الحكومة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى أبو ظبى يوم 14/11/2019.

ويهدف الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين.

ونوه القرار بأن الاتفاق يطبق على الأشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أوكلتيهما، فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.

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اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت تستقر عند 10.75 جنيه اليوم الثلاثاء

و6.75 جنيه كحد أدنى مسعّر تداول بين الشركات.
دعاء حسني 5:54 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 5:54 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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استقرت أسعار الكتاكيت، اليوم الثلاثاء، عند 10.75 جنيه للكتكوت عُمر يوم واحد كحد أقصى، و6.75 جنيه كحد أدنى مسعّر تداول بين الشركات.

أسعار الكتاكيت

وبدأت أسعار الكتاكيت الصعود من مستويات 2 و3 جنيهات بنهاية العام الماضي، قبل أن تصل إلى مستويات قياسية عند 16 جنيهًا كحد أقصى، حتى الربع الأول من العام الحالي، ثم عاودت التراجع لتسجل 10.75 جنيه للكتكوت خلال أغسطس الحالي، لكنها لم تنخفض إلى الأسعار التي كانت عليها العام الماضي.

أسعار الدواجن 25 جنيه للكيلو للمستهلك

وفي الوقت الذي بلغ فيه الحد الأقصى لسعر الكتكوت 10.75 جنيه، فإن سعر الدواجن سجل نحو 20 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر 25 جنيهًا، وفقًَا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة.

ويشهد الطلب المحلى على الدواجن ضعفًا خلال الفترة الحالية عقب موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن ينتعش خلال الأسبوعين المقبلين مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

شعبة الثروة الداجنة تطالب بانعاش تصدير الدواجن عبر وزارة التجارة

وأكدت شعبة الثروة الداجنة أنها تسعى لمخاطبة وزارة التجارة والصناعة؛ لمساعدتها في إنعاش طلب التصدير على الدواجن، وذلك عبر الملحقين التجاريين فى توفير فرص تصديرية، وإمدادها بالاشتراطات الفنية والبيطرية اللازمة لكل دولة، والتى تختلف من سوق لأخرى بعد توقفٍ عن التصدير استمر 14 ساعة.

يُشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى، مثل الحمام والبط والديك الرومي، يبلغ 170 ألف طن شهريًّا، ويبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

وأضاف أن استئناف تصدير الدواجن لن يؤثر على الطلب أو على سعر البيع محليًّا، موضحًا أن هناك قرابة 25% فائض إنتاج، قائلًا: العودة للتصدير من الممكن أن يترتب عليها ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وإنعاش السوق.

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اقتصاد وأسواق

أسعار البيض في مصر بأسواق الثلاثاء 11-8-2020

سعر طبق البيض تراوح بين 30 و32 جنيها
أحمد اللاهوني 1:53 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 1:53 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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استقرت أسعار البيض ، اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 30 و32 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

عبدالعزيز السيد: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الانتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، يصل عدد العمالة به لنحو2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وتابعت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروةالداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 ولفتت إلى إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.  

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سيــارات

أسعار سيارات جاك S2 المستعملة تبدأ من 130 ألف جنيه

من موديلات 130 و200 ألف جنيه
المال - خاص 12:18 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:18 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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رصدت “المال” أسعار سيارات جاك S2 المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 130 و200 ألف جنيه من موديلات 2017 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل ومنها «حالة المركبة سنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار جاك S2 المستعملة

تراوحت أسعار سيارات جاك S2 المستعملة – موديل 2017 – المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 130 و165 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “جاك S2 موديل 2015″، على أن تشمل النحو التالي:

جاك S2
جاك S2
جاك S2
جاك S2

جاك S2 موديل 2018

تعرض سيارات جاك S2 المستعملة – موديل 2018- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 155 و165 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “جاك S2 موديل 2018″، على أن النحو التالي:

جاك S2
جاك S2
جاك S2

جاك S2 موديل 2019

تباع طرازات جاك S2 المستعملة – موديل 2019 – المتداولة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 185 و200 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “جاك S2 موديل 2019” على أن تشمل النحو التالي:

جاك S2
جاك S2
جاك S2
جاك S2

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى للعوامل التالية «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وينتمي طراز «جاك S2» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 146 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

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عقـــارات

وزير الإسكان يُدلي بصوته في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

المصريون يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة
سحر نصر 12:17 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:17 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، وذلك فى اليوم الأول للانتخابات.

وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيق لحقه الدستوري.

وأوضح الوزير، أن المجالس النيابية المنتخبة، هى التى تعبر عن رأي المواطنين فى كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التى تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.

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استثمار

وزيرة التخطيط تدلى بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

قالت ان تحقيق معدلات نم ايجابية يعود للاستقرار السياسي والاقتصادي
أحمد عاشور 12:16 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:16 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ فى أولى ساعات تصويت المصريين بالداخل ، والتى تعقد على مدار يوميى11 و 12 أغسطس.

الدكتورة هالة السعيد تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

وزيرة التخطيط: الاستقرار السياسي ونجاح الإصلاح الاقتصادي جعلا مصر تحقق معدلات نمو إيجابية وسط كورونا


أكدت وزيرة التخطيط أن الاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السعيد أن تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني.


وأوضحت أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة المواطن المصري لحقه الانتخابى، وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة.

واشارت إلى أن مجلس الشيوخ هو جزء أصيل في الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عامًا ، والذى سيعمل خلال الفترة القادمة على زيادة ديناميكية المشهد السياسي المصري بوجود غرفتين برلمانيتين داخل الدولة.


وقالت السعيد إن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى نقطة فى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.

كما انه يعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر،تقول وزيرة التخطيط.

وزيرة التخطيط : يوجد أهمية لمشاركة كل الفئات خاصة المرأة

جانب من مشاركة وزيرة التخطيط في انتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة التخطيط اثناء انتخابات مجلس الشيوخ

واكدت على أهمية مشاركة كل الفئات خاصة المرأة والتى لا يقل دورها عن الرجل، وكذلك فئة الشباب والتى تلعب دورًا مهمًا فى الحياة السياسية وشريك رئيس فى التغيير داخل المجتمع.


أضافت السعيد أن الانتخابات هذه المرة تجري فى ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، إلا أن هناك ثقة كبيرة فى قدرة الدولة المصرية على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين داخل المقار الانتخابية.

مستشار وزيرة التخطيط : تدعيم الاستقرار عبر وجود مؤسسات قوية


و قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في عمليات البناء على كل المستويات: الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية، ولزامًا علينا المساهمة في دفع تلك العملية من خلال المشاركة والإيجابية.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى تدعيم استقرارها وتعزيز مكانتها عبر وجود مؤسسات قوية، ومجلس الشيوخ يمثل فرصة مهمة لدفع المشهد السياسي المصري كونه بمثابة بيت خبرة، بما يضمه من كفاءات ومتخصصين، مما يثري العملية الديمقراطية ويمثل قيمة مضافة.

63 مليون مواطن لهم حق التصويت

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.

وتجرى تحت إشراف قضائى كامل، وقد انتهت أمس الأثنين عملية تصويت المصريين بالخارج.

كما تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج.

ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل.

ويكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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بورصة وشركات

«بايونيرز القابضة» تشتري 388 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية

بايونيرز القابضة تفصح عن عملية جديدة على أسهم الخزينة فى البورصة
رجب عزالدين 12:15 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:15 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اليوم الثلاثاء عن شراء 388 ألف سهم خزينة جديدة في البورصة المصرية بغرض دعم سعر السهم المتداول.

ونفذت بايونيرز القابضة أمس الإثنين عملية شراء لنحو 331 ألف سهم خزينة ، كما نفذت الخميس الماضى عملية شراء 770 ألف سهم خزينة.

وسبق للشركة، فى منتصف يونيو الماضى، تنفيذ عملية شراء ضخمة بعدد 6.5 مليون سهم.

وقالت بايونيرز، فى إفصاح للبورصة، إن إجمالى ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 2.96% من إجمالى رأس المال، وتموِّل الشركة هذه العمليات ذاتيًّا من مواردها.

وأفصحت، فى وقت سابق، عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

بايونيرز القابضة : سعر السهم حاليا بعيدا جدا عن القيمة الدفترية

بايونيرز القابضة

وتقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ، خلال الفترة من 7 يونيو الماضى إلى 7 سبتمبر المقبل.

وقالت “بايونيرز” إن سعر السهم المتداول حاليًّا على شاشة البورصة يقلُّ كثيرًا عن القيمة الدفترية للسهم والقيمة العادلة والقيمة الاسمية أيضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت أن هذا الوضع هو ما دفع مجلس الإدارة للتفكير فى شراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم فى الفترة المقبلة.

وسهلت الرقابة المالية فى مارس الماضى عمليات شراء أسهم الخزينة، بالنسبة للشركات لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة إلى شراء كميات مختلفة من أسهم الخزينة لدعم أسعار الأسهم المدرجة والمتداولة فى البورصة المصرية.

وتشمل الشركات التي أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا انفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة الكويتية وآخرون.

بايونيرز أجرت صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات يونيو الماضى

شركة بايونيرز للاستثمارات

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تشمل، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

ووافقت البورصة المصرية فى وقت سابق على قيد زيادة رأسمال بايونيرز القابضة من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه، وذلك فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم.

ونفذت لجنة القيد فى 26 يوليو، عملية قيد أسهم الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة لتصبح 1.05 مليار سهم.

وتبلغ قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، علاوة على إصدار قدره 3.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى.

وتسدد الزيادة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتى نشأت نتيجة صفقة بادلة الأسهم دون الخيار النقدى والتى تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.

وتخصص أسهم زيادة رأسمال المشار إليها بالكامل للمساهمين الرئيسيين (وليد محمد زكى، وأولاده القصر)، بما يعنى عدم أعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى فى هذا الإصدار.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

كما أن لدى بايونيرز حصص حاكمة فى شركات أخرى، منها رؤية القابضة، ولوتس للفنادق.

كذلك تملك حصصًا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

ويتبع بايونيرز القابضة 60 شركة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.

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طاقة

الكهرباء : تنفيذ 122 محطة طاقة شمسية أعلى مبانى الشركات التابعة

تم تنفيذ أغلب المحطات عن طريق شركات محليه مصرية عاملة فى المجال، وجزء أخر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ضمن بروتوكول موقع معها فى إطار تشجيع الصناعه المحلية.
عمر سالم 12:14 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:14 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أن إجمالى عدد محطات الإنتاج من الطاقة الشمسية التى تم تركيبها أعلى أسطح مبانى شركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء التابعة بلغ نحو 122 محطة.

وأضافت لــ«المال» أن إجمالى القدرات تصل لنحو 3.5 ميجاوات، وتتراوح قدرة كل محطة بين 40 إلى 120كيلووات، تم ربطها بالشبكة القومية.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تنفيذ أغلب المحطات عن طريق شركات محليه مصرية عاملة فى المجال، وجزء أخر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ضمن بروتوكول موقع معها فى إطار تشجيع الصناعه المحلية.

وأوضحت أن كل المشروعات التابعة للشركة تم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة بقيمة إجمالية تتخطى 40 مليون جنيه، وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشاً للكيلووات/ساعة طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

وأكدت المصادر أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلووات للمحطة، وبإجمالى قدرات يصل إلى 40 ميجا لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

وقالت المصادر إن شركات التوزيع تستحوذ على نصيب الأسد من المحطات المنفذه بنحو 70 محطة، تليها شركات إنتاج الكهرباء، وأخيراً فروع شركة النقل.

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طاقة

مسئول بالبترول: بدء المسح السيزمى بقطاع «ستار البحرى» نهاية العام أو مطلع 2021

أعلنت شركة «ثروة للبترول» فى مارس الماضى عن دخولها فى شراكة بقطاع «ستار البحرى» بالبحر المتوسط مع شركة إكسون موبيل.
نسمة بيومي 12:10 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:10 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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خطة حفر طموحة تستهدف 6 إلى 8 آبار استكشافية وتنموية بامتيازات «ثروة» العام الجارى

رجح مسئول بقطاع البترول بدء تنفيذ برنامج المسح السيزمى بامتياز «ستار البحرى» الواقع بمنطقة البحر المتوسط ،نهاية العام الجارى أو مطلع 2021 على أقصى تقدير.

وأعلنت شركة «ثروة للبترول» فى مارس الماضى عن دخولها فى شراكة بقطاع «ستار البحرى» بالبحر المتوسط مع شركة إكسون موبيل.

وتعمل شركة «ثروة للبترول» فى عدة مناطق إمتياز للبحث والتنقيب عن الخام فى مصر (شرق أبو سنان وسيوة وحورس بالصحراء الغربية وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية).

وبحسب المسئول فإن الامتياز الجديد لم يسبق له الانتاج من قبل ،متوقعا تحقيق نتائج إيجابية من تلك المنطقة الواعدة ،على حد قوله.

وقال المسئول لـ«المال» إن إكسون موبيل ستقوم بالانفاق الاستثمارى على الامتياز الجديد، بينما ستقوم ثروة بتنفيذ العمليات، وفى حال تم الوصول الى كشف تجارى، ستدفع «الاخيرة» حصتها من الاستثمارات المنفقة على القطاع بحسب نسبة الشراكة بينها وبين «إكسون موبيل».

تابع المسئول أن شركة ثروة تدرس باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة  للتوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول وإستكشاف مناطق إمتياز جديدة عبر الدخول فى شراكات مع كبرى الشركات العالمية.

وقامت شركة ثروة للبترول بحفر 8 آبار استكشافية وتنموية العام الماضى، مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، حيث بلغ متوسط الإنتاج بمناطق عمل الشركة خلال 2019 حوالى 6800 برميل زيت يومياً.

وثروة للبترول هى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول ،وتعمل بمجال البحث والتنقيب عن الخام فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط،وتأسست عام 2004 كأول شركة استثمارية مصرية ،بإستثمارات محلية %100.وقال المسئول أن شركة ثروة للبترول مستمرة فى تنفيذ برامجها للبحث والاستكشاف بمناطق إمتيازها للعام الجارى ،مؤكدا الالتزام بكافة معايير الامن والسلامة والوقاية داخل مناطق العمل التابعة لها

ولفت الى ان العام الجارى يتضمن برنامج حفر طموح يستهدف حفر من 6 إلى 8 أبار استكشافية وتنموية بمناطق الامتياز العاملة بها الشركة.

ويساهم فى رأسمال الشركة الهيئة المصرية العامة للبترول  بنسبة  %20، وإيجاس %20 جنوب الوادى القابضة للبترول  %5وخدمات البترول البحرية  %5ووزارة المالية  %10 وبنك الإستثمار القومى %10 والهيئة القومية للإنتاج الحربي%5 وصندوق الإسكان والخدمات الإجتماعية للعاملين بقطاع البترول%5.

كما يضم هيكل الملكية صندوق تحسين الرعاية الإجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة %5 وصندوق التأمينات الإجتماعية لضباط الشرطة  بنسبة %5وصندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي  %5وصندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص  %5.

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نقل وملاحة

كامل الوزير يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بالموانئ البرية والنقل النهرى

خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل
محمود محسن 12:09 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:09 م, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعين منفصلين مع رؤساء وقيادات هيئتى الموانئ البرية والجافة والنقل النهرى لمتابعة الموقف التنفيذي والمالى للمشروعات الجارى تنفيذها.

ففى لقائه مع رئيس وقيادات الموانئ البرية والجافة تابع الوزير المشروعات الجارى تنفيذها بهيئة الموانئ البرية والجافة والتي شملت عملية تطوير ميناء السلوم البري وعملية إنشاء منظومة حريق بميناء قسطل البري وميكنة التحصيل إلكترونيا لموانئ (طابا – ارقين – قسطل)، ومشروعات إنشاء عدد من المنشآت والمخازن والمظلات بميناء قسطل البري.

ننفذ خطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى

واكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة اعمال التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات الجارية قبل 30 يونيو القادم وخاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفت إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

وفي لقائه مع رئيس وقيادات النقل النهري تابع وزير النقل مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية، والذي يشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية في عدد من الأماكن بالخط وكذلك عملية حماية جسور ترعة النوبارية في عدد من الأماكن بالإضافة إلى رفع كفاءة هويسي الخطاطبة وفم النوبارية.

كما تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان والذي يشمل ازالة الاختناقات في عدد من الأماكن بالخط وعملية تصنيع وتوريد وتركيب 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان الأقصر حيث تم تركيب 117 شمندورة حتى يوليو 2020 ، بالإضافة رفع كفاءة عدد من اللنشات والقاطرات وتوريد وتركيب فوانيس إرشاد ملاحي للخط الملاحي أسوان / وادي حلفا وتطوير وتحديث محاكي الملاحة ومحاكي القيادة وتوريد نموذج قطاعات للمحركات البحرية للتدريب.

وشدد وزير النقل على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالنقل النهرى وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل بالقطاع وان تتم بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة مع سرعة البدء في مشروع إنشاء كباري فوق اهوسة المالح.

وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المُحدّدة وضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

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بقلم محمود محسن

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