بداية من 25 يناير .. تقرير رسمي يكشف عدد الشهداء على مدار 9 سنوات

عدد الشهداء منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث، مرورا بثورة 30 يونيو، والأحداث التي وقعت بعدها

كشف تقرير عرضه المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن البيانات التي حصرها المجلس منذ تأسيسه وحتى الآن تشير إلى أن عدد الشهداء منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث، مرورا بثورة 30 يونيو، والأحداث التي وقعت بعدها يصل إلى 5410.

وأشار المجلس القومي لرعاة أسر الشهداء والمصابين، في تقرير الذي عرضه اليوم، خلال تفقد ووزيرة التضامن للمقر بعد تطويره، إلى أن الأعداد تتوزع بواقع 4728 شهيدًا في ثورة 25 يناير، و123 في أحداث مجلس الوزراء، و52 في ماسبيرو، و5 شهداء في أحداث ذكرى محمد محمود.

أحداث محمد محمود

وتابع: أن أحداث محمد محمود وقع بها 400 شهيد، و29 في ثورة 30 يونيو، و29 في أحداث ما بعد الثورة، و28 في أحداث كنيسة مارجرجس.

ولفت تقرير المجلس القومي، أن كنيسة حلوان بلغ عدد شهدائها 8، و29 في حادث أتوبيس المنيا، و8 شهداء في أحدث الكنيسة المرقصية.

افتتاح اليوم

بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به؛ وكان في استقبالها اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ أمين عام المجلس.

ومقر مجلس ومكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية، وصالة للتأهيل والعلاج الطبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض ومكتب للاستعلامات ومركز خدمات تحت التطوير.

ويضم الطابق الثاني للمقر مكتب الأمين العام وصالة استقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات ومؤتمرات وغرفة تحكم وصالة انتظار وصالة لكبار الزوار، كما يضم المبنى إتاحة لذوي الإعاقة، وتفقدت أيضًا سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.