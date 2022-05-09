بداية من 24 مايو .. جدول امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

أعلن الدكتور السيد رشاد غنيم ، عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالإسكندرية ، عن بدء موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم ٢٤ مايو المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني الدراسي المقرر من قبل وزارة التعليم العالي، على أن تنتهي الامتحانات يوم 8 يونيو المقبل.

وقال “رشاد”في بيان له اليوم، إنه تم اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق الأربعة لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مع التشديد علي الأساتذة بضرورة إنهاء المحاضرات في أقرب وقت وإعطاء الطلاب الوقت استعدادًا لبدء الامتحانات وفقًا للجدول المُعلن.

وأضاف “غنيم” أن إدارة المعهد مُلتزمة بكافة الإجراءات الإحترازية التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار، في الإمتحانات مع تخصيص اللجان للطلاب ووضع مسافات بين كل طالب وآخر ، وتوفير كافة سبل الراحة والسلامة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.