بداية من غد.. مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة»

أعلنت شركة “آر. أية. تي. بي” ديف الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف “عدلي منصور – العاصمة الإدارية الجديدة” عن تعديل ساعات العمل بمحطات قطار العاصمة لتبدأ من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 12:00 صباحا بداية من غد الإثنين الموافق 14 نوفمبر، طبقا لتوجيهات وزارة النقل، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وِأشارت الشركة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتقديم خدمات تنقل سهلة وسلسة للركاب، وإدخال تحسينات وتطويرات بصفة مستمرة على القطار.

وأوضحت الشركة بوجود أتوبيسات لنقل الركاب وتوصليهم من خارج محطات قطار العاصمة إلى قلب المدن بمدينة العبور، مدينة الشروق، مدينة نيو هليوبوليس، مدينة بدر ومدينة العاشر من رمضان والعكس في أوقات العمل الرسمية للقطار، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام النقل الجماعي.