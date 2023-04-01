بداية من اليوم.. 20 جنيها زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

سجلت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة، والتي يتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة قدرها 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

وحصلت “المال” على منشور صادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تم توزيعه على فروع المجمعات يفيد بتعديل أسعار الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة المستوردة 85 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة المحلية 85 جنيهًا

منشور أسعار الدواجن البرازيلي والمحلي المجمدة

حيث تم طرحها مع بداية شهر أبريل، الموافق اليوم السبت 1-4-2023، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 65 جنيهًا خلال ثلاثة الأشهر الماضية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تسلم 296 طنًّا و414 كيلو دواجن برازيلي مجمدة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أبريل، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تسلمه 1100 طن ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة، والتي تبلغ 25 ألف طن.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال، في تصريحات صحفية، إن ميناءي بورسعيد والإسكندرية ‏اتخذا التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات، مع تأكيد سرعة الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.

‏وأكد أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقًا للشريعة ‏الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان متخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين.

وأوضح المصيلحي أنه يتم الكشف الطبي عليها أيضًا عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع، سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ “أهلًا رمضان”.