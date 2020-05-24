بداية من اليوم إلى الجمعة …الرابعة عصرا آخر موعد لطلب رحلات «أوبر وكريم »

قالت مصادر فى شركتي ” أوبر ” و” كريم ” لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أن آخر موعد تنفيذ رحلة على منصتهما الإلكترونية بداية من اليوم الأحد حتي نهاية الأسبوع الجاري سيكون الساعة الرابعة عصرا تنفيذا لتطبيقات تعليمات رئيس مجلس الوزارء .

وأوضحت المصادر لـ ” المال ” أن الشركتين ملتزمتان بقرارات الحكومة بشأن سريان حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر فى تمام الساعة الخامسة من الأحد وحتي الجمعة 30 مايو الجاري مع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأكدت أن الشركتين ستبدآن بعد انتهاء إجازة العيد اتخاذ كافة التدابير للتعايش مع الفيروس بما يضمن الحماية الكاملة لكل من العملاء والكباتن على حدا سواء .

وأعلن المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزارء فى تصريحات سابقة عن استثناء خدمة أوبر والميكروباص والتاكسي من قرارات منع الحركة بالنسبة لوسائل النقل خلال إجازة عيد الفطر 2020 ، موضحا أن القرار يتضمن كافة وسائل النقل الجماعي الأخري مثل الأتوبيسات ومترو الأنفاق والقطارات على مستوي الجمهورية .