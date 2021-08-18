بداية من الغد.. متاجر «XPRS» تتيح الحجز المسبق لهاتفي سامسونج جلاكسي «Z Fold3» و«Flip3» بالتقسيط

أبرمت شركة تريدلاين، العاملة في بيع الأجهزة الذكية داخل مصر، اتفاقية شراكة مع شركة سامسونج، لتصبح سلسلة متاجر XPRS التابعة لها موزعا معتمدا لأجهزة سامسونج داخل مصر، ضمن خطة تريدلاين للتوسع في بيع منتجات مختلف أنواع الأجهزة الذكية عبر علامتها التجارية الجديدة XPRS.

وكانت تريدلاين قد أطلقت مؤخرا علامتها التجارية الجديدة XPRS ضمن استراتيجية التوسع الضخمة داخل السوق المصري، التي تهدف لتلبية احتياجات جميع عملائها، حيث تتميز متاجر XPRS بإتاحة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية للعديد من العلامات التجارية المرموقة، مما يمنح المستخدم فرصة جيدة لاختيار المنتج الذي يتوافق مع احتياجاته.

وبموجب اتفاقية الشراكة، فإن سلسلة متاجر XPRS ستقوم بطرح هاتفي سامسونج جلاكسي Z Fold3 وFlip3 وذلك بعد إطلاقهما عالميا قبل أيام قليلة فقط.

وتتيح XPRS عمليات الحجز المسبق لهاتفي سامسونج Galaxy Z Fold3 وGalaxy Flip3 بدءا من غد الخميس، حيث يمكن للعملاء الراغبين في اقتناء الهواتف الجديدة القيام بالجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني www.xprs.com أو من خلال الفروع الثلاثة (فرع القطامية، فرع المطار، فرع أسيوط).

كما تتيح XPRS لعملائها إمكانية شراء هواتف سامسونج الجديدة بنظام التقسيط بدون فوائد وبدون دفعة مقدمة، حيث تتنوع أنظمة التقسيط بين: تقسيط على 24 شهرا بالتعاون مع Valu، تقسيط 18 شهرا بالتعاون مع بنك مصر وبنك CIB، تقسيط 12 شهرا بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك QNB وبنك الإسكندرية)، وهذا العرض يتاح حصريا لمن يقوموا بعملية الحجز المسبق فقط.

وعند الحجز المسبق لهواتف سامسونج الجديدة، سوف يحصل العميل على هدايا قيّمة، حيث يحصل أصحاب هاتف Galaxy Z Fold3 على جراب sPen وشاحن لا سلكي ثلاثي وتأمين على الشاشة لمدة عام بالتعاون مع AXA، في حين يحصل أصحاب هاتف Galaxy Flip3 على جراب جلد وتأمين على الشاشة لمدة عام.

الحجز المسبق لهواتف سامسونج يتطلب سداد مبلغ 1000 جنيه فقط، على أن يقوم العميل بتحديد طريقة السداد عند استلام الجهاز بعد أيام قليلة، ويأتي هاتف سامسونج Z Fold3 بسعر 30.499 جنيه مصري، في حين يأتي هاتف سامسونج Flip3 بسعر 17.999 جنيه.

كما تفاجئ XPRS عملائها بعرض متميز يتيح لهم استبدال هواتف سامسونج القديمة بأخرى جديدة من نوع Z Fold3 أو Flip3 مهما كانت حالة الجهاز القيم، حيث يتم تسعيره وفقا لحالته وخصم تلك القيمة من إجمالي سعر الهاتف الجديد، مع تقسيط باقي المبلغ.



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