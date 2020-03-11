«بداية للأدوات الكتابية» ينتهي من تطبيق تقنيات التصنيع الرشيق

ويدعم هذا المشروع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويأتي في إطار البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

انتهى مصنع بداية للأدوات الكتابية من تطبيق مشروع تقنيات مبادئ التصنيع الرشيق “اللين”، وحقق وفرا قيمته 3 ملايين جنيه وزيادة في الإنتاجية بنسبة 40% وذلك خلال عام من تطبيق المشروع الذي أسند للشركة الاستشارية الرائدة سيمبيوس كونسلتنج جروب.

ويدعم هذا المشروع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويأتي في إطار البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، شكر المهندس حسام جابر مدير المصنع، الشركة الاستشارية ووفد مركز تحديث الصناعة، الذي تسلم المشروع أمس، والذي يهدف إلى تحسين خدمات الإنتاجية مع التخطيط للإنتاج والمشتريات.

وثمن حسام جابر، الدعم الحكومي للمصانع المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف لمواكبة التطور الهائل في الصناعة، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأكد حسام جابر، أن تطبيق مشروع التصنيع الرشيق ، يعزز التصنيع المحلي وتغطية السوق داخليا، ومن ثم التصدير للخارج حتى تدر عملة صعبة للبلاد.