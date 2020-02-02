«بداية» للأدوات الكتابية تضيف خطوطًا جديدة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير

تعتزم شركة بداية للأدوات الكتابية، بدء خطة شاملة لتطوير مصنعها وإضافة خطوط جديدة لزيادة الإنتاج ورفع مبيعاتها في السوق المحلية والتصدير.

وأشار المهندس حسام جابر مدير الشركة في بيان صحفي اليوم إلى وصول خطوط جديدة للمصنع لزيادة الإنتاج ورفع معدل إنتاج الشركة بنحو 20%، ما يسهم في تمكين الشركة من تنفيذ خطتها لزيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة.

وأكد جابر، أن خطة التطوير تهدف في الأساس لمواكبة التطور الهائل في الصناعة، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح جابر، أن مصنعه بدأ تطبيق خطة طموحة منذ ما يقرب من عامين، تستهدف تقليل الفاقد والتكاليف وزيادة الأرباح وتحسين الجودة الشاملة، وتصدير جزء كبير من الإنتاج للسوق الخارجي.

وكان مصنع بداية للأدوات الكتابية، انتهى في وقت سابق، من تطبيق “الفايف إس” وحقق وفرًا قيمته مليون جنيه مصري.

وبدأ العام الماضي تطبيق منهج اللين، وهو ما يطلق عليه التصنيع الرشيق، وذلك حتى نستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى قيامهم بعملية تطوير الماكينات الصناعية والبشرية، بهدف تحسين المنتجات بصفة مستمرة حتى تكون جاذبة، في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

جدير بالذكر، أن مصنع بداية للأدوات الكتابية، حصل مؤخرا، على علامة “CE” لتسويق المنتجات داخل دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وتعد علامة CE دليلًا على أن منتج شركة بداية للأدوات الكتابية تم تقييمه وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة، وهو بذلك يعني مطابقته للمواصفات الأوروبية.

ويستهدف المصنع التوسع في السوق الأوروبية وتصدير منتجات الشركة من “أقلام رصاص، وأقلام الألوان، أقلام الجاف، الاستيكة، الأدوات الهندسية”، لغزو البلاد الأوروبية.