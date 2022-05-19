بداية قوية لـ « بنك أبوظبي التجاري – مصر» و68% ارتفاعا في صافى الأرباح بنهاية الربع الأول من 2022

اعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن نتائج الأعمال بنهاية الربع الأول من العام الجارى 2022 محققاً زيادة هائلة، حيث ارتفع صافي الارباح بنسبة 68 % في نهاية الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 286 مليون جنيه مصرى.

وسجل البنك مؤشرات اداء قوية في كافة القطاعات، مما يعكس نجاح إدارة الأعمال وخطط البنك للنمو والتطوير التي اسفرت عن طفرة بنسبة 45% في نتائج البنك في نهاية 2021 ودفع أبوظبي التجاري على رأس قوائم البنوك الاسرع نمواً في مصر.

جاءت هذة الزيادة نتيجة لنمواً متوازناً على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال التي عملت على تلبية احتياجات العملاء،

وبلغ صافي الدخل من العائد 514 مليون جنيه في نهاية مارس 2022 بزيادة 39% بالمقارنة بنهاية 2021 وارتفاع صافي الارباح التشغيلية إلى 641 مليون جنيه بزيادة 49% .

كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية للعملاء إلى 25.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى بمعدل نمو قدره 15% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنسبة 8% لتسجل نحو 44.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. وبلغ معدل القروض إلى الودائع 54% بنهاية مارس 2022.

وحقق ابوظبي التجاري – مصر ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 8.8%، لتصل لـ 53 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما بلغت معدلات العائد على حقوق الملكية 17.7%. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 20.63% بنهاية مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأشار ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك قائلاً : “استطاع البنك تحقيق تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى المخاطر، ونلتزم بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء ونعمل على الاسراع في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة تحقيقاً لرضا العملاء. ونتيجة لاداء البنك المتميز، حصل أبوظبي التجاري على عدة جوائز مرموقة منذ بداية العام لتشهد بأن البنك يأتي في مقدمة قوائم الاسرع نموا في مصر. “

وإيماناً بدور البنك في دعم الشركات والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل أحد الحلقات الهامة لدفع عجلة النمو والتى تحظى أيضاً باهتمام البنك المركزى المصرى ، حقق بنك أبوظبي التجاري زيادة كبيرة في محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلي حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.8% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة نسبة 22.8% في نهاية مارس 2022 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر 2021 .

واستطاع البنك الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق إستدامة الأعمال حيث نجح البنك في الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها واستقر معدل القروض المتعثرة عند حاجز ال 4% منذ بداية العام .وإنخفض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل 35% على الرغم من الاستمرار في الاستثمار في البنية التكنولوجية والموارد البشرية لتقديم اعلى مستوى من الخدمات بما يضمن راحة ورضا العملاء.

وعلى صعيد الخدمات الرقمية، أطلق البنك النسخة الحديثة من خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي. ويشهد البنك زيادة كبيرة في نسبة عمليات الدفع الرقمي بلغت 67% مقارنة بالربع الاول من 2021، كما شهدت المدفوعات اللاتلامسية من خلال ماكينات الصراف الآلي زيادة بنسبة 115%، و سجلت أعداد المستخدمين زيادة قدرها 225% عن نفس الفترة من العام الماضي . ويواصل البنك العمل على إطلاق حزمة من المنتجات الإلكترونية قريباً.

والتزاما بالقيام بدور فعال لتنمية المجتمع، استمر البنك في دعم مستشفى اهل مصر من خلال بروتوكول ثلاثي منذ العام الماضي. وتقديراً لدور المرأة، اطلق البنك حملة لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات لتوجيه نسبة كاش باك لدعم مؤسسة بهية خلال شهر مارس.

وكان أبوظبي التجاري مصر قد حصل على عدد من الجوائز المرموقة في بداية العام من مؤسسة “وورلد بزنس أوتلوك” وهي: “أفضل بنك جديد” و”البنك الأسرع نمواً ” وكذلك “البنك الاسرع نمواً في كلا من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات”. ويأتي هذا التتويج بعد عاماً حافلاً بالانجازات، الذي يعكس مدى نجاح استراتيجية البنك وكفاءته في تحقيق نمو هائل في زمن قياسي .