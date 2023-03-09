بداية حصاد الثوم في صعيد مصر .. والأسعار مرتفعة عن العام الماضي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن حصاد الثوم بدأ في صعيد مصر وتعد محافظتي المنيا وبني سويف من أكثر محافظات مصر زراعة للثوم، لافتا إلى أن مساحة زراعة الثوم في مصر هذا الموسم أقل من الموسم السابق وتصل لنحو 70 ألف فدان تقريبا.

وأضاف أبوصدام أن أسعار الثوم مرتفعة عن العام الماضي حيث وصل سعر كيلو الثوم في الحقل من 4 إلى 6 جنيهات بعدما كان يباع الموسم الماضي الكيلو من 1.5 إلى 2.5 جنيه ويشتري التجار فدان الثوم من 50 إلى 70 ألف جنيه حاليا وكان يباع الفدان العام الماضي من 35 إلى 45 ألف حسب النوع وجودة المحصول وكمية الإنتاج.

وأشار عبدالرحمن إلى أن فدان الثوم ينتج من 10 إلى 12 طنا للفدان وقد يصل إلى 18 طنا في بعض الأنواع حسب جودة الأرض.



وتابع عبدالرحمن أن طن الثوم المعد للتصدير يصل حاليا إلى 20 ألف جنيه مما يبشر بموسم جيد للمزارعن.

وأكد أبوصدام أن زراعة الثوم تتم في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام ويحصد غالبا في شهري مارس وأبريل ويزرع الفلاحين غالبا نوعين من الثوم هم البلدي أبيض اللون والثوم الصيني الذي يميل إلى الإحمرار، متوقعا أن يعوض المزارعين خسائرهم التي تكبدوها في المواسم السابقه نتيجة تدني أسعاره بعد زيادة الطلب علي الثوم هذا الموسم وتقلص المساحه المنزرعة وارتفاع أسعاره.