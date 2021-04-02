بداية التسجيل في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بنادي المعلمين

يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين وهم ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم

بدأ التسجيل للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، و التي من المقرر عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة وعلى مقعد النقيب خلالها ، وهي الانتخابات التي تجرى في ظرف تاريخي لأول مرة تمر به النقابة وهو انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ، كما أنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي تعقد فيها خارج مبنى النقابة الرئيسي بشارع عبد الخالق ثروت ، حيث استضافت نقابة المعلمين انتخابات الصحفيين بمقر نادي المعلمين بالزمالك .

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل عامين على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة .

ويستمر التسجيل حتى الساعة الواحدة ظهرا وفي حالة اكتمال النصاب القانوني ستعقد الجمعية بعد انتهاء التسجيل مباشرة .



ينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك.

انتخابات نقابة الصحفيين لم تكتمل في انعقادها الأول



كان من المقرر تأجيل الإنتخابات لأسبوعين متتالين لتقام يوم 19 مارس الماضي ولكن لجنة الانتخابات قررت تأجيلها ــ نظرا للظروف الإستثنائية من تفشي وباء كورونا واستحالة قيام الإنتخابات بمقر النقابة المغلق ــ وتقرر إنعقادها بنادى المعلمين اليوم الجمعة 2 إبريل ، و الانعقاد الثاني يكفى لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء بجدول المشتغلين والمسددين للاشتراكات أي نحو 2500 عضو.

6 مرشحين على مقعد النقيب بانتخابات نقابة الصحفيين



يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم، بينما يتنافس على عضوية 6 مقاعد بمجلس النقابة 55 مرشحا بواقع 20 مرشحا فوق السن، و35 مرشحا تحت السن .

سلوى عثمان – رحاب صبحي