«بدايات» تضخ 50 مليون دولار فى 7 شركات محلية وعالمية

كشفت مصادر مطلعة أن شركة «بدايات» للاستثمار المباشر، المملوكة لرجل الأعمال رشيد محمد رشيد، استثمرت نحو 50 مليون دولار عبر الاستحواذ على حصص فى 7 كيانات بمجال الموضة والأزياء على الصعيدين المحلى والعالمى، وذلك منذ تأسيسها.

وتأسست «بدايات» خلال عام 2021، وتركز على الشركات العاملة بمجال الموضة والأزياء تحديدًا، عبر الاستحواذ على حصص مؤثرة بها، ثم تنمية أعمالها اختراق أسواق جديدة .

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «بدايات» أتمت مؤخرًا أحدث صفقاتها، بعد امتلاكها حصة أقل من %50 فى شركة «عزة فهمى» للحُلى، من خلال زيادة رأسمال الأخيرة، لتنضم بذلك إلى هيكل الملكية.

وأوضحت أن هناك خطة توسعية إقليمية لشركة «عزة فهمى» بأسواق خليجية، أبرزها السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب السوق الأمريكية خلال عام 2023، إضافة إلى زيادة المبيعات الإلكترونية، عبر التوزيع والبيع.

وأفصحت المصادر عن أن متوسط الاستثمار الذى تضخه «بدايات» يتراوح من 3 إلى 10 ملايين دولار فى الشركة الواحدة.

وأكدت أن صفقة «عزة فهمى» تُعد الثانية لـ«بدايات» فى السوق المحلية، عقب الاستحواذ على شركة «أُختين» خلال أغسطس لعام 2021، بخلاف 5 صفقات أخرى تم تنفيذها بأسواق سويسرا وإيطاليا.

ونوهت بأن الاستثمارات الخمسة الخارجية تمثلت فى شركتى «khrisjoy» و«Maktoub» وتعملان بمجال الموضة والأزياء فى إيطاليا، و«Akoni» للنظارات و«Adorisa» للمجوهرات، إلى جانب «Fromm» فى سويسرا.

وأضافت أن خطة «بدايات» بشكل عام قائمة على أساس زيادة أعمال الكيانات محل الاستحواذ، وتوسيع نشاطها بالتواجد فى العديد من الأسواق الجديدة.