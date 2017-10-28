بدالو التموين: صرف 90% من مقررات أكتوبر

محمد مجديقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبدالي التموين، إن معدلات صرف المقررات لحاملي البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، الخاصة بشهر أكتوبر الحالى، تمت بشكل جيد وأفضل من الشهر الماضي، موضحاً أنه تم صرف ما يقرب من 90% منها، حتى يوم أمس الجمعة.يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية

محمد مجدي

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبدالي التموين، إن معدلات صرف المقررات لحاملي البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، الخاصة بشهر أكتوبر الحالى، تمت بشكل جيد وأفضل من الشهر الماضي، موضحاً أنه تم صرف ما يقرب من 90% منها، حتى يوم أمس الجمعة.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلي 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيد عليها، وللفرد الواحد المقيد على البطاقة 50 جنيهاً يحصل من خلالها على سلع من قائمة مكونة من 60 سلعة ما بين غذائية، وغير غذائية، وبقوليات، ومنظفات.

وأضاف نادي، أن تلك النسبة مقسمة كالآتي 80% سلعة أساسية، وهي سكر، زيت، أرز، بينما الـ20% الأخري تنوعت ما بين أجبان ومكرونة، ومسلي، ومربي، وتونة، وصلصة، حيث أنها تعد سلع غذائية مكملة لتلك السلع الرئيسية.

وأشار نادى إلى أن نقاط الخبز المدعم، تم صرفها من بداية الشهر وحتى يوم 20 من الشهر الحالى، وهي سلع مجانية تم تسليمها لمستحقي الخبز المدعم، عما تم توفيره من حصة الخبز الخاصة بكل فرد عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح نادي، أن تلك السلع تنوعت ما بين مساحيق غسيل، وكلور، وسكر، وزيوت، ومسلى، لأن رغيف الخبز الواحد يتم تحويله إلى نقاط يتم من خلالها صرف سلع مجانية، لافتاً إلى أن قيمة تلك السلع التي تم صرفها، بما يقرب من 400 مليون جنيه.

وعن الخلاف بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدالي التموين بشأن دفع مبلغ تأميني مقابل الحصول على المقررات، قال نادي، إنه ما زال تتم دراسة ما سيتم اتخاذه من إجراءات، حيث تتم اجتماعات مكثفة للنقابة مع بدالي التموين في المحافظات.