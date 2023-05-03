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بدائل دواء «الغدة الدرقية» المختفي من الأسواق.. اعرف التفاصيل

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الشركة المستوردة للدواء تعمل الآن على استيراد الكمية  التى تغطى السوق المحلية .

بدائل دواء «الغدة الدرقية» المختفي من الأسواق.. اعرف التفاصيل
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

12:03 ص, الأربعاء, 3 مايو 23

 تستعرض “المال” فى هذا التقرير البدائل المتاحة بالصيدليات لدواء التروكسين 50 المتعارف عليه لعلاج مرضى الغدة الدرقية  .

 ومن  أبرز المثائل المحلية المتوفرة بالمادة الفعالة levothyroxine

T-4Thyro50.100MCG(MUP)

ThyroXin50.100MCG(up pharma)

قال  الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن مستحضر التروكسين 100 ميكرو جرام موجودة بالأسواق بشكل كبير ، والمختفى من ذلك المستحضر تحديدا هو  تركيز 50 ميكروجرام .


وأضاف عوف أن الدواء المتوافر فى الأسواق من ذلك التركيز قاربت صلاحيته على الانتهاء ، ولا يوجد منه أى كميات بإنتاج حديث. ، وغالبية المتوافر فى  الصيدليات منتهي الصلاحية. 


وأرجع عوف “اختفاء المستحضر من الأسواق” إلى صعوبات استيراد المنتج من الخارج ، موضحا أن  الشركة المستوردة للدواء تعمل الآن على استيراد الكمية التى تغطى السوق المحلية .


ولفت إلى أن الدواء يتم تصنيعه فى أنجلترا ، مشيرا إلى أن  هناك شركات مصرية بدأت فى تصنيع الدواء محليا  بخامات مستوردة وبنفس المادة الفعالة ، لكنها لم تقوم بالدعاية اللازمة لتسويق منتجها لدى الأطباء المختصين لوصفه لمرضاهم . 

نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

12:03 ص, الأربعاء, 3 مايو 23