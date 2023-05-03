بدائل دواء «الغدة الدرقية» المختفي من الأسواق.. اعرف التفاصيل

تستعرض “المال” فى هذا التقرير البدائل المتاحة بالصيدليات لدواء التروكسين 50 المتعارف عليه لعلاج مرضى الغدة الدرقية .

ومن أبرز المثائل المحلية المتوفرة بالمادة الفعالة levothyroxine

T-4Thyro50.100MCG(MUP)

ThyroXin50.100MCG(up pharma)

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن مستحضر التروكسين 100 ميكرو جرام موجودة بالأسواق بشكل كبير ، والمختفى من ذلك المستحضر تحديدا هو تركيز 50 ميكروجرام .



وأضاف عوف أن الدواء المتوافر فى الأسواق من ذلك التركيز قاربت صلاحيته على الانتهاء ، ولا يوجد منه أى كميات بإنتاج حديث. ، وغالبية المتوافر فى الصيدليات منتهي الصلاحية.



وأرجع عوف “اختفاء المستحضر من الأسواق” إلى صعوبات استيراد المنتج من الخارج ، موضحا أن الشركة المستوردة للدواء تعمل الآن على استيراد الكمية التى تغطى السوق المحلية .



ولفت إلى أن الدواء يتم تصنيعه فى أنجلترا ، مشيرا إلى أن هناك شركات مصرية بدأت فى تصنيع الدواء محليا بخامات مستوردة وبنفس المادة الفعالة ، لكنها لم تقوم بالدعاية اللازمة لتسويق منتجها لدى الأطباء المختصين لوصفه لمرضاهم .