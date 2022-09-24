بدأ من الغد.. وحدات سكن لكل المصريين لذوي الاحتياجات الخاصة

يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة من محدودي الدخل، عن البدء في الاعلان عن حجز وحدات سكن لكل المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تبدأ غدًا الاحد 25 سبتمبر، وحتي 1 أكتوبر القادم.

وتستهدف الدولة ممثلة في الحكومة، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، توفير سكن ملائم لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، وذلك من خلال تخصيص أيام محددة لهم، فى شقق الإسكان الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية، على أن يتم فتحها يوم 2 أكتوبر إلي 27 أكتوبر القادم لباقي الجمهور من المواطنين.

كراسة الشروط وحدات سكن لكل المصريين

يمكن للمواطنين الراغبين الحجز فى شقق الإسكان الاجتماعى، الحصول على كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين في المحافظات

تم طرح تلك الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، اكتوبر الجديدة، البحيرة.

أسعار الوحدات السكنية

تتراوح أسعار بيع الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمواطنين محدودي الدخل، ما بين 194 ألف و310 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

على أن يتم دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.