«بدأت بنفسها».. الحكومة تخفض الإنارة بمبنى مجلس الوزراء بالعلمين في اجتماعها لترشيد استهلاك الكهرباء

بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء من مقر مجلس الوزراء، خلال الاجتماعات التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في جدول الأعمال اليومي لمتابعة الملفات المختلفة.

وطبَّقت الحكومة ذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، في اجتماعاتها التي تعقدها اليوم، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. حيث خفَّضت الحكومة من حجم الإضاءة بمبنى مجلس الوزراء في العلمين خلال الاجتماعات.

وهو نفس ما تم في عدة اجتماعاتٍ عقدها رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالقاهرة منذ إعلان تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز المستخدَم لتوليد الكهرباء وتصديره لتوفير عملة صعبة.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن توفير 10% من الغاز المستخدَم لتوليد الكهرباء يوفر 300 مليون دولار شهريًّا، وتوفير 15% وهو المستهدَف يوفر 450 مليون دولار شهريًّا.