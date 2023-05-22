بدأت ببورسعيد.. «حماية المستهلك» يشكل لجانا للتفتيش على أفرعه في المحافظات للتأكد من حل الشكاوى

شكل جهاز حماية المستهلك لجان تفتشية للتفتيش على مقرات الفروع بالمحافظات المختلفة للتأكد من حسن سير العمل بهذه الأفرع وقيام المحققين المسؤولين بأداء أعمالهم على الوجه الصحيح.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أنه تم البدء بالتفتيش على فرع جهاز حماية المستهلك، إذ تم التفتيش على طرق حل الشكاوى الواردة إلى الفرع للتفتيش على الأحراز الموجودة بالفرع والتي تم ضبطها على ذمة القضايا المختلفة.

جدير بالذكر أن فرع محافظة بورسعيد تتولي إدراته إحدى السيدات التي تعد السيدة الوحيدة التي تشغل منصب مدير فرع وتم تكريمها من قبل المجلس القومي للمرأة لشغلها هذا المنصب الهام.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم مراجعة سجلات تدوين المحاضر وسجلات الحضور والإنصراف اليدوية للموظفين، لافتة إلى أنه خلال التفتيش تم وجود مشرف أفرع محافظات القناة في فرع بورسعيد في هذا اليوم الذي تفاجأ بدخول الحملة التفتيشية على الفرع دون إخباره مسبقًا.

وأشارت إلى أن أعمال اللجنة شملت متابعة حضور وغياب الموظفين وحالة النظافة العامة داخل الفرع، إذ أنه من المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بالتفتيش على باقي أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة والبالغ عددها حوالي 20 فرعا للتأكد من حسن سير العمل ومعاملة المواطنين داخل هذه الأفرع.

وتابعت المصادر أن أعمال هذه اللجنة من قبيل الرقابة الداخلية داخل الجهاز والتي ينادي بها المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز لنشر روح الشفافية داخل الجهاز.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك فروعا في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».