بدء نشاط شركة يورو للخبرة والمعاينة رسميًا في سوق التأمين

أعلن الدكتور أحمد شهرمان؛ رئيس مجلس إدارة شركة يورو للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار، عن بدء النشاط الرسمي لها في سوق التأمين المصرية.

وكشف شهرمان عن تعاقد رسمي تم بالفعل مع شركة تأمين عالمية من أكبر الشركات في السوق المصرية.

ومن جهته، أكد محمد مجدي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة ستبذل جهدها ليكون أدائها على مستوى تحقيق الرضا الكامل للعملاء مع الحفاظ على الحيادية والموضوعية.

محمد مجدي

وأشار بأن شركته تطمح لتحقيق أعلى معدلات الرضا الممكنة لعملائها وشركائها في العمل وموظفيها، كما تعمل بشكل وثيق مع عملائها، لا سيما في مرحلة التصميم، إلى أن يتم التأكد من أن العميل يتلقى الخدمة المطلوبة على أكمل وجه لتقدم جميع الخدمات بطرق مميزة ومختلفة ومبتكرة وإجراءات بسيطة، لتحقيق الهدف نحو التميز والاختلاف والإضافة لجميع العملاء.

وفي حفل الافتتاح الرسمي للشركة، والذي حضره جميع شركات التأمين ومعظم قادة التأمين في السوق المصرية، قدمت شركة يورو للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار وعدًا لجميع الحضور أن تقوم بالدور المرجو منها وأن تكون بمثابة وسيلة تطوير لسوق المعاينة وتقدير الأضرار، باستخدام كافة الوسائل الفنية والرقمية الحديثة والمتطورة والتي تفيد المنظومة التأمينية بالكامل.

كما وعدت الشركة بأن تستعين بكل الخبرات الميدانية الممكنة من موظفين على قدر كبير من التدريب والخبرة العملية، وأيضًا من السادة الخبراء المتميزين العامليين بشكل فردي، حيث أفادت أن من إستراتيجيتها أن تتعاون مع الجميع لتحقيق مصلحة عامة مشتركة لخدمة وتطوير سوق التأمين.

كما أوضحت شركة يورو للخبرة وتقدير الأضرار أن السوق ما زالت في حاجة إلى شركات أكثر وأن المنافسة صحية وستكون مفيدة للسوق بالكامل، لأنها دافع لتطوير كل العاملين في هذا المجال ليكون دور شركات الخبرة وتقدير الأضرار ليس مجرد معاينة ظاهرية وإنما الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها، ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار، وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار.

وأعلنت شركة يورو للخبرة وتقدير الأضرار العديد من الأهداف على أكثر من مستوى وتشمل الأهداف الإدارية، وهي تنمية الموارد البشرية والتميز الفني في النظام الإداري، لتكون شركة يورو للخبرة وتقدير الأضرار رائدة في تغذية السوق بالكوادر الفنية المتميزة.

ولفت مجدي أن الأهداف الداخلية تضم العمل بأدق معايير الجودة، أما الأهداف الخارجية هي مساعدة العملاء على تحقيق إستراتيجية وخلق قيمة مضافة واضحة.

ويذكر أن شركة يورو للخبرة وتقدير الأضرار، هي شركة مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 89 بتاريخ 05-03-2023.