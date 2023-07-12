بدء نشاط جمعية «شابتر زيرو إيجيبت» للتوعية عن حوكمة المناخ وإدارة مخاطر البيئة

أعلن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بدء عمل جمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال حفل استقبال ضم السادة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، وكذلك أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومبادرة حوكمة المناخ. وبذلك تصبح جمعية شابتر زيرو إيجيبت هي النسخة الـ 27 لمبادرة حوكمة المناخ.

جمعية شابتر زيرو إيجيبت تعد الأولي في إفريقيا والشرق الأوسط وهي ثمار تعاون مع مبادرة حوكمة المناخ (CGI) النابعة عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وبنك الـ EBRD.

وتعمل مبادرة حوكمة المناخ على تعزيز مبادئ الإدارة الفعالة للمناخ التي تم نشرها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019 والتي تهدف إلي زيادة ثقل معرفة الأعضاء وتزويدهم بالمهارات والمعرفة لتصبح معالجة تغير المناخ أولوية في مجالس الإدارات.

كما قام المهندس أحمد السويدي بالإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني www.chapterzeroegypt.org وقدم الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومبادرة حوكمة المناخ (CGI) على دعمهم المستمر منذ العام الماضي وتشجيعهم على إنشاء الجمعية التي تهدف إلى تثقيف مجالس الإدارات عن الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ وتحفيزهم على إدراج تلك الأولويات في إستراتيجيات شركاتهم وإتاحة المعرفة والتجارب والدراسات المتوفرة للأعضاء في مصر والتشاور في كل ما يتعلق بالقواعد والإجراءات الدولية والمحلية.

وشدد المهندس السويدي على ضرورة توحيد الجهود بين الشركات وأعضاء المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، للحد من تأثير تغير المناخ وتبني سياسات تضمن التنمية المستدامة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، خاصة بعد توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك التصديق على بروتوكول كيوتو وتوقيع اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الاستثمار في مشروعات التكيف، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأضاف أن مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته مصر في عام 2022، يوضح الالتزام بتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تقليل الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل للبلدان الأفريقية والنامية لمواجهة التحديات القادمة.

بذلك تنضم جمعية شابتر زيرو إيجيبت إلى شبكة تضم 26 دولة تحت مظلة مبادرة حوكمة المناخ (CGI) لتوعية وتثقيف وتبادل الخبرات بين أعضاء مجالس الإدارات التنفيذيين وغير التنفيذيين لإضفاء الأولوية لقضايا تغير المناخ من أجل المشاريع الناجحة والمستدامة والنمو الاقتصادي للوصول إلي صافي انبعاث صفري.

يذكر أن المهندس أحمد السويدي تم انتخابه كرئيس لأول مجلس إدارة للجمعية فور إنشائها، حيث قامت مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية بعقد الاجتماع الأول لمؤسسي الجمعية المصرية الفريدة من نوعها، كما تم انتخاب المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريـــــــــدكون للمقاولات نائباً للرئيس، وحلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم القابضة أميناً عاماً، والدكتور شادي مراد نائب الرئيس التنفيذي بشركة فاركو للأدوية أميناً للصندوق.

وتعد جمعية شابتر زيرو إيجيبت ثمار مبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي كلف كل من شركة بـــــــــي ديــــــــى أو إيـــــــــــــجــــــــــيــبـــت للإستشارات BDO وشركة لــــــــوبـــــي إيـــــــــــجـــــــــيــبـــت للإستشارات الإعلامية والعلاقات العامة LOBBY EGYPT لإنشاء كيان تثقيفي يتناول التعريف بتغير المناخ والحد من آثاره على الاقتصاد المصري والعالمي لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ويكون إضافة للمجموعة المتميزة المنضمة لشبكة مبادرة حوكمة المناخ المنبثقة من المنتدي الاقتصادي العالمي.

من جانبه، أكد خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن حوكمة المناخ للشركات تعد عنصراً رئيسياً في تناول تغير المناخ داخل المؤسسات بطريقة منهجية وشاملة وإعدادها للمعطيات الجديدة بالأسواق العالمية. كما أعرب عن سعادة البنك بمساندة إطلاق جمعية شابتر زيرو إيجيبت والتي تعد الأولي في إفريقيا وجنوب شرق المتوسط متطلعاً لمزيد من التعاون مع هذه المبادرة الهامة.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ جولي باديلي، عن سعادتها ورحبت بإنضمام شابتر زيرو إيجيبت ضمن الشبكة العالمية لمبادرة حوكمة المناخ التي تتبني رسالة أساسية متمثلة في تسريع العمل المناخي بالشركات المصرية وذلك من خلال مجموعة من المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات لإحداث تأثير حقيقي لأعضائها وأصحاب المصلحة. كما أكدت على تطلع المبادرة للعمل مع الجمعية على هذه المهمة الحيوية.