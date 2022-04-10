بدء موسم توريد القمح ببورسعيد 20 أبريل الجارى

طالب اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، بضرورة توفير مواقع أخرى تتفق والمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية “الزراعة والتموين” والمزارعين والتجار بشأن إجراءات عملية تداول وتسويق الأقماح المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأحد، لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول و تسويق الأقماح المحلية بناء على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وإدارات التحول الرقمي والحوكمة ومسئولي الصوامع والمطاحن.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة التحول الرقمي والحوكمة و المسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، فضلا عن متابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، والتيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

يذكر أن محافظ بورسعيد يتابع بصفة مستمرة جاهزية واستعداد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم القمح، فيما أصدر المحافظ توجيهاته خلال الفترة الماضية، بتشكيل لجنة برئاسته و أخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح ، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة علي أرض الواقع بنطاق المحافظة.