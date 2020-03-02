بدء موسم تصدير البصل المصري إلى الإمارات

علمت “المال” أن السوق الإماراتية استأنفت استيراد البصل المصري الطازج المنزرع في أراض الاستصلاح الجديدة في المنيا والشرقية.

البصل المصري يصل الإمارات منذ بداية الأسبوع

وأكد محمود الضبع مصدر وتاجر بصل من البحيرة لـ”المال” ارتفاع سعر الطن الواحد- علي أرضه -الي 3000 جنيه مقابل 1800 جنيه قبل نحو أسبوع، بزيادة 1200 جنيه، بعد استئناف استيراد الإمارات للبصل بداية الأسبوع الجاري بعد روسيا وبنجلاديش الأسبوع الماضي.

يذكر أن هذه الأصناف من البصل يتم زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة في المنيا والشرقية حيث تفضل هذه الأسواق استيراد البصل الطازج .

تشديد إجراءات التصدير للبصل

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي لـ “المال” أن سلطات الحجر الزراعي استعدت لاستقبال موسم تصدير البصل في العام الحالى عبر تشديد إجراءات وقواعد التصدير وأن جميع الصادرات من البصل تخضع لقواعد وإجراءات الحجر الزراعي المصري خاصة بالقياس مع ما حققناه من طفرات غير مسبوقة في 2019 والمتعلقة ب تصدير المحصول .

يذكر أن السوق الإمارتية هي من أكبر الدول المستوردة للبصل المصري خصوصا الأحمر والذهبي والفتيل وتتجاوز صادراته، كما قامت بنجلاديش بفتح أسواقها أمام البصل المصري العام الماضي نتيجة مشكلات زراعة البصل هناك سواء مناخ أو تخزين .

وأكد العطار أن صادرات البصل المصري ارتفعت بنحو 100%في العام الماضي مقارنة مع سابقه حيث سجلت 600 ألف طن تقريبا في 2019 مقابل 300 ألف فقط في 2018.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن البصل المصري يتمتع بسمعة عالمية جيدة وباتت الأسواق تتهافت عليه نتيجة جودته العالية ومذاقه المميز .

ومن جانبه أكد محمود محمد مستثمر زراعي ومصدر بصل في منطقة وادي النطرون في البحيرة أن أسعار البصل بدأت تتحرك خاصة مع بدء موسم تصدير البصل للسوقين الروسية والبنجلاديشية خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح أن سعر كيلو جرام من البصل ارتفع إلي 3 جنيهات مقابل 180 قرش مؤخرا قرشا علي أرضه،بزيادة 120 قرشا في الكيلو مشيرا إلي أن الأسعار ستتجه صوب التحرك نحو الإمام خلال الفترة المقبلة خصوصا أن السوق الأمارتية تعتبران من أكبر المستوردين للبصل.

وأوضح محمد أن ما يميز سوق البصل المصري تنوعه وامتداد فصوله إلي مدار العام حيث هناك الشتوي والصيفي ومن يخزن ومن يصدر طازجا .