بدء مفاوضات تسيير خط طيران مباشر مع رومانيا.. فبراير المقبل

سمر السيد: قال سورين ديميترو، رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة، ورئيس الجانب الرومانى بمجلس الأعمال الممصرى الرومانى، إن وفدا فنيا من شركات الطيران الرومانية سيزور القاهرة فى النصف الثانى من فبراير المقبل، للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن عودة تسيير خط طيران مباشر بين البلدين . جاء ذ



سمر السيد:



قال سورين ديميترو، رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة، ورئيس الجانب الرومانى بمجلس الأعمال الممصرى الرومانى، إن وفدا فنيا من شركات الطيران الرومانية سيزور القاهرة فى النصف الثانى من فبراير المقبل، للتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن عودة تسيير خط طيران مباشر بين البلدين .

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى، الذى تعقده جمعية رجال الأعمال المصريين حالياً، مؤكداً أن هناك رغبة من إحدى الشركات الرومانية الحكومية للتمثيل فى السوق المحلية المصرية.

ولفت إلى أن وفد الأعمال الذى يزور مصر حالياً، والمكون من 6 شركات عقد العديد من اللقاءات المشتركة مع الجهات الحكومية المصرية، لبحث التعاون بمجالات أبرزها البحث العلمى.

وأشار إلى أن هناك مناقشات تجرى فى بوخاريست لافتتاح الغرفة مكتب تمثيلى لها فى مصر، ومن المقرر أن يتم ذلك فى مارس 2018.