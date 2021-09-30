بدء مشروع ترميم وإعادة رفع العمود الأثري بحديقة سراي القبة

بدأت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع ديوان رئاسة الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية. ترميم المشروع يأتي في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية…

بدأت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع ديوان رئاسة الجمهورية، في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية.

ترميم المشروع يأتي في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مٌرممي وأثريي المجلس قد بدأوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على العمود علي مر الزمن بسبب عوامل التعرية، كما سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه الى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية والجمالية.

جدير بالذكر أن العمود الأثري تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج. يبلغ ارتفاع العمود الى ما يقرب من ٨ م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي ٨٢ سم.