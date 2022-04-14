أعلن اليوم تحالف “2Africa” الذي يضم كلا من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International) وشركة ميتا، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect)، وشركة أورنج الفرنسية، وإس تي سي (stc)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية، وايوك (WIOCC)، عن بدء مد الكابل البحري 2Africa في مدينة جنوة بإيطاليا.

يعد هذا الإنزال بداية لعمليات إنزال أخرى خلال الأشهر المقبلة، حيث يمتد الكابل إلى نحو 46 موقعاً عند اكتماله بحلول عام 2024.

تم تصميم نظام الكابل البحري 2Africa، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2020 بما في ذلك امتداده Pearl extension، بما يضمن توفير الربط الدولي السلس لنحو 3 مليارات شخص يمثلون 36% من سكان العالم، حيث يربط بين ثلاث قارات هما إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ويصل طول الكابل البحري 2Africa إلى 45 ألف كيلومتر، ليصبح أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق، ويساهم في تعزيز قدرة المجتمعات على تقديم المزيد من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي المتزايد.

وقد قامت شركة فودافون العالمية، وهي المسؤولة عن إنزال الكابل البحري 2Africa في مدينة جنوة الإيطالية، بالتعاون مع شركة Equinix لإنزال الكابل مباشرة إلى مركز البيانات المحايد التابع لها، وتعاونت كذلك مع شركة ريتيليت (Retelit) لتوفير الربط الأرضي للكابل من الشاطئ وحتى محطة الإنزال.

وكما هو الحال في جميع نقاط إنزال الكابل البحري 2Africa، ستكون السعات متاحة لمقدمي الخدمات في جنوة على أساس عادل ومنصف، بما يشجع ويدعم تطوير نظام بيئي جيد لاستخدام الإنترنت.

كذلك فقد قام تحالف 2Africa ببناء مسار أرضي جديد بالتعاون مع أحد مقدمي الخدمات المحليين في إيطاليا لربط محطة إنزال الكابل بجنوة مباشرةً بمراكز بيانات محايدة أخرى في ميلانو. وفي الوقت ذاته يواصل تحالف 2Africa أعمال الإعداد والتصنيع الخاصة بالكابل من أجل الانتهاء منه بحلول عام 2024.

