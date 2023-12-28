بدء مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2024

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في أكاديمية الشرطة للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة لعام 2024، داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتعلن أكاديمية الشرطة نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين، خلال مؤتمر صحفي.

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

ويعقد المؤتمر في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم ومدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2024 والضباط المتخصصين.