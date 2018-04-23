بدء فعالية الأطباء بدار الحكمة تضامنا مع الطبيب محمد حسن

رحاب صبحى بدأ منذ قليل الاعتصام التبادلى للأطباء بمقر النقابة العامة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس النقابة والتى جاءت للتضامن مع الدكتور محمد حسن الطبيب بمستشفى العاشر من رمضان، الذي يواجه تهما ينفها بتعطيل عمل النيابة ويخضع حاليا لإجراء محاكمة تم تأجيل أولى جلساتها إلى 2 مايو المقبل.وعلى صعيد م

رحاب صبحى

بدأ منذ قليل الاعتصام التبادلى للأطباء بمقر النقابة العامة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس النقابة والتى جاءت للتضامن مع الدكتور محمد حسن الطبيب بمستشفى العاشر من رمضان، الذي يواجه تهما ينفها بتعطيل عمل النيابة ويخضع حاليا لإجراء محاكمة تم تأجيل أولى جلساتها إلى 2 مايو المقبل.

وعلى صعيد متصل قام عددا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالاعتصام داخل مقار نقابتهم بالمحافظات

وكان مجلس النقابة العامة قرر تنظيم اعتصام (تبادلى) لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلسى القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة، وتنظيم اعتصام (تبادلى) لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن يرغب من الأطباء كل بمقر نقابته ، اعتبارا من اليوم وحتى حل المشكلة أو لحين انعقاد الجمعية العمومية.