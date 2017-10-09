بدء فعاليات مهرجان ونس للفنون الشعبية.. 9 نوفمبر

هبة حامد:تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ونس للفنون الشعبية، الذي ينظمه مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، الخميس 9 نوفمبر المقبل، لمدة يومين، بالجريك كامبس بوسط البلد.من أبرز الدول المشاركة هولندا وألمانيا، وتضم قائمة الفنانين والفرق المصرية المشاركة: مصطفى رزق، وفرقة هاويدرو، وفرق



هبة حامد:



تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ونس للفنون الشعبية، الذي ينظمه مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، الخميس 9 نوفمبر المقبل، لمدة يومين، بالجريك كامبس بوسط البلد.

من أبرز الدول المشاركة هولندا وألمانيا، وتضم قائمة الفنانين والفرق المصرية المشاركة: مصطفى رزق، وفرقة هاويدرو، وفرقة الطنبورة البورسعيدية، وفرقة الجركن البدوية، وفرقة نوبانور النوبية، وفرقة الرانجو السودانية، وفرقة شباب البحر، برأس غارب.

أسس مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، زكريا إبراهيم عام 2000، لتوثيق وتطوير ونشر الموسيقى الشعبية، التي تعكس الهوية المصرية، وإبراز دورها في محاولات تنميط ثقافات الشعوب المحلية وفقًا للمعايير الغربية، ويدعم المركز أيضًا الموسيقيين الشعبيين داخل مصر بوجه عام.