بدء فعاليات مهرجان ألمانيا في دلتا النيل.. الأحد المقبل

سمر السيد وهاجر عمران أعلن يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن النجاح الكبير الذي حققه الأسبوع الألماني في الصعيد -العام الماضي- والترحيب والتفاعل الشعبي والرسمي مع فعالياته، شجع السفارة الألمانية بالقاهرة على تنظيم مهرجان "ألمانيا في دلتا النيل" هذا العام. وأشار لوي، في بيان ص

سمر السيد وهاجر عمران



أعلن يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن النجاح الكبير الذي حققه الأسبوع الألماني في الصعيد -العام الماضي- والترحيب والتفاعل الشعبي والرسمي مع فعالياته، شجع السفارة الألمانية بالقاهرة على تنظيم مهرجان “ألمانيا في دلتا النيل” هذا العام.



وأشار لوي، في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من عشر مؤسسات ألمانية ستشارك في هذا الحدث الهام، الذي تجري فعالياته الثقافية والعلمية والرياضية والتعريفية على مدار أربعة أيام في الفترة من التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر 2017، على أرض أربع مدن تقع في دلتا النيل، هي المنصورة، شبين الكوم، دمنهور والإسكندرية.



ويهدف المهرجان إلى تمكين مختلف المؤسسات الألمانية العاملة في مصر من الوصول إلى مواطني الدلتا لتعريفهم بالمزيد عن دولة ألمانيا، وتوفير المزيد من المعلومات عن أنشطة هذه المؤسسات لصالح جهود التنمية في مصر.



ومن بين هذه المؤسسات معهد جوته بالقاهرة الإسكندرية، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والمعهد الألماني للآثار والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني والجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى العديد من المدارس والجامعات الألمانية.



وأوضح لوي أنه إدراكًا من السفارة الألمانية بأن مصر ليست القاهرة فقط، فقد قررت قيادة هذه المؤسسات النشطة في جولة ببعض مناطق الدلتا، للتفاعل من مواطنيها وتفقد مختلف مشاريع التعاون التنموي وغيرها على أرض الواقع.

وأعرب عن سعادته وتطلع كافة المؤسسات الألمانية المشاركة في هذا المهرجان بلقاء المواطنين والمسؤولين بتلك المحافظات، ودعاهم للحضور والمشاركة الفعالة في أنشطة المهرجان، مؤكداَ أنهم المقصودون بهذه الأنشطة.



يذكر أن فعاليات مهرجان “ألمانيا في دلتا النيل”، ستقام في مدينة المنصورة يوم 29 أكتوبر، وفي مدين شبين الكوم في 30 أكتوبر، وبمدينة دمنهور في الأول من نوفمبر، وبمدينة الإسكندرية في الثاني من نوفمبر، ويشارك في المهرجان شخصيات رائعة وقصص نجاح تجسد التلاقي العلمي والفني الرياضي بين مصر وألمانيا، مثل المهندس هاني عازر، واللاعب الأشهر هاني رمزي، علاوة على المشاركة المتميزة لفريق الموسيقي “Unterbiberger Hofmusik” الذي يمد من خلال موسيقاه جسوراً فنية موسيقية بين الشرق والغرب.

ويشهد المهرجان كذلك حلقة نقاشية بين نساء ناجحات من ألمانيا ومن مصر، وذلك من خلال الندوة الحوارية تحت عنوان “امرأة قوية”.



ومن أبرز الفعاليات:

– كرة قدم الشارع مع هاني رمزي.

– محاضرة هاني عازر تحت عنوان “الإلهام” في المنصورة وشبين الكوم.

– وضع حجر الأساس للمبنى الجديد للمدرسة الألمانية لراهبات سان شارل بورومي بالإسكندرية.

– ندوة حوارية تحت عنوان “امرأة قوية” في دمنهور مع أول محافظة في مصر.

– حفل موسيقي تحييه الفرقة الموسيقية الألمانية “Unterbiberger Hofmusik” في المدن الأربع.

– فعاليات محادثات القاهرة بشأن المناخ وتقام في العديد من الأماكن.



وقالت السفارة إن توقيتات الفعاليات تبدأ بالمنصورة يوم 29/ 10، وشبين الكوم فى 30/ 10، و1 / 11 ستنظم فى دمنهور، تليها محافظة الإسكندرية فى 2 نوفمبر المقبل.