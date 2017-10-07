بدء فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري

معتز محمود ومها يونس:انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، والذي حمل عنوان "الوضع الراهن: تحديات غير مسبوقة وقدرات غير محدودة"، وذلك بحضور المحافظ محمد سلطان، ومحمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، وأحمد طه، الرئيس التنفيذي لمرك



معتز محمود ومها يونس:



انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، والذي حمل عنوان “الوضع الراهن: تحديات غير مسبوقة وقدرات غير محدودة”، وذلك بحضور المحافظ محمد سلطان، ومحمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، وأحمد طه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأماني صقر، رئيس المؤتمر.

يستهدف المؤتمر في دورته الخامسة، قراءة موازنة الدولة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأداء سوق المال قبل وبعد قرارات نوفمبر، وقراءة تحليلية لمؤشرات وتوقعات الآداء، قبل وبعد قرارات نوفمبر 2016.

