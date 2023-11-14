بدء فعاليات معرض «Destination Africa» بالقاهرة الجديدة

بدأت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، فعاليات أول أيام معرض ” Destination Africa”، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات ديستنسشن أفريقا على مدار يومين، ويشارك فيه أكثر من 85 جهة عارضة من عدة دول إفريقية.

كما يشارك في المعرض قرابة 150 مشتري أجنبي، ويعتبر ديستنسشن أفريقا هو الوحيد من نوعه فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض.

ويشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين “إكسبو لينك” والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات.

وفي وقت سابق، قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، إن نسخة ديستنسشن أفريقا 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق مشابه، شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر الجاري في سبيل خلق تكامل وشراكة حقيقة بين الدول الأفريقية والشركات والمصانع بهدف تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات وحركة التجارة البينية في قارة أفريقي.