بدء فعاليات معرض مصر للطاقة 2023 فى الفترة من 29-31 أكتوبر

يقام معرض مصر للطاقة 2023، المعروف سابقاً بإلكتريكس،في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة ،ويعد حدثاً رائداً في مجال الطاقة في شمال إفريقيا، ويستقطب المعرض مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي قطاع الطاقة بأكمله، بدءاً من مولدات وأنظمة تخزين الطاقة، إلى الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، إلى نقل الطاقة وتوزيعها، والألواح الشمسية.



وسُتقام النسخة الثانية والثلاثين للمعرض هذا العام مع معرض فايريكس مصر 2023، المعرض الرائد والوحيد في المنطقة للسلامة من الحرائق، والذي يُلبي احتياجات قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والتعدين وجميع الصناعات التي تضع قواعد الأمن والسلامة من الحرائق في المقدمة من أجل مستقبل أكثر أماناً لمصر. ‎



سيتم تنظيم المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، و بدعم من وزارة الإنتاج الحربي، في الموقع المشترك مع معرض فايريكس مصر، وسيتضمن برنامج مؤتمرات رفيع المستوى، ومنطقة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنظقة خاصة لأهم الحضور واللقائات الفردية للمشترين، ومنطقة الاستشارات لسوق الكهرباء.



حول ذلك، قال عزّان محمد – مدير معارض الطاقة بشركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة: “تلتزم مصر بالتحول إلى استخدام طاقة نظيفة وأكثر استدامة للمستقبل لذا، سيكون معرض مصر للطاقة 2023 حدثاً رئيسياً في مسيرتنا.

وتابع : نتطلع إلى الترحيب بشركات الطاقة الرائدة من حول العالم في القاهرة، في الحدث الذي يُعد نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر كفاءة وإشراقاً للبلاد، الأمر الذي نفخر بمشاركته مع دول المنطقة والعالم”.



وأضاف ان المعرض يهدف إلى توفير منصة تربط بين قطاع الطاقة العالمي وقطاع الطاقة في شمال أفريقيا، كما يوفر الفرصة للشركات للتواصل مع أبرز صُناع القرار وعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم. لذا، نحن واثقون من أن معرض مصر للطاقة 2023 سيُحقق نجاحاً كبيراً وسيساهم في تسريع مبادرات وجهود التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر سلاسة وكفاءة”.



وكما في الدورات السابقة، تستعد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض لاستقبال 9000 زائر من أكثر من 90 دولة، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الأكثر نجاحاً في تاريخها وأن تُساهم في دفع المحادثات لإيجاد حلول عالمية فعّالة. ومع مواصلة مصر الاستثمار في قطاع الطاقة، يُعد المعرض منصة هامة للموردين من حول العالم والمصنعين في مصر للتواصل وإيجاد الحلول اللازمة لدعم تنوع مصادر الطاقة. ‎



ومن المتوقع أن يكون للحدث تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن يمهد الطريق لاستثمارات تفوق المليار دولار، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مما سيساعد في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.



وفيما يلي بعض الطرق التي ستُفيد الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة من خلال معرض مصر للطاقة 2023

• خلق فرص عمل في قطاع الطاقة، بشكل مباشر وغير مباشر•

تعزيز صادرات منتجات وخدمات قطاع الطاقة•

جذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة•

المساعدة في تنوع الاقتصاد المصري•

تشجيع الابتكار في قطاع الطاقة•

رفع الوعي بإمكانيات الطاقة المتجددة في مصر‏

ومن أبرز الجهات الراعية والمشاركين في مؤتمر هذا العام: أتوس للمولدات، كابلات مصر، شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، المروة للطاقة المتجددة، ماجيك للأعمال الهندسية، إي بي إس إليكتريك، ماس للهندسة، موركس، فاير تراينجل للهندسة ومقاولات اطفاء وانذار الحريق، فاير كاسل، بلانت إكس، بامب تك.